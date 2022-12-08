الاتحاد البرتغالي: كريستيانو رونالدو لم يهدد بمغادرة المنتخب

نفى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم التقارير الإعلامية بخصوص تهديد كريستيانو رونالدو بمغادرة معسكر المنتخب الوطني خلال كأس العالم، بعد أن قرر المدرب فرناندو سانتوس عدم إشراكه كأساسي في مواجهة سويسرا في دور الستة عشر.

وجلس رونالدو، أكثر لاعب شارك في مباريات دولية مع البرتغال وهدافها التاريخي، على مقاعد البدلاء الثلاثاء خلال الفوز 6-1 ضد سويسرا، وسجل بديله جونسالو راموس ثلاثة أهداف، قبل أن يشارك رونالدو في الدقائق الأخيرة.

وقال الاتحاد البرتغالي في بيان “يوضح الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن كريستيانو رونالدو قائد المنتخب الوطني لم يهدد بمغادرة المنتخب في أي وقت.

“ظهر مجددا مستوى التزام اللاعب الدولي الأكثر مشاركة في تاريخ البرتغال… خلال الفوز ضد سويسرا”.

وعانى رونالدو في هز الشباك منذ أن سجل ركلة جزاء في أول مباراة للبرتغال في كأس العالم 2022 ضد غانا ليكون أول لاعب يسجل في خمس بطولات لكأس العالم.

وتلعب البرتغال في دور الثمانية ضد المغرب يوم السبت المقبل 10\12\2022.