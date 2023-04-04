الاتحاد البريطاني للملاكمة يؤكد مقاطعة بطولة العالم للرجال في طشقند

لن يشارك الملاكمون البريطانيون في بطولة العالم للهواة للرجال في طشقند بعد أن قاطعت البلاد أيضا بطولة السيدات الشهر الماضي في الهند وسط مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الرياضة الأولمبية.

وتنطلق بطولة الرجال في 30 أبريل نيسان في العاصمة الأوزبكية وتستمر حتى 14 مايو آيار المقبل.

وقال الاتحاد البريطاني للملاكمة في فبراير شباط الماضي عندما أعلن مقاطعته لبطولات السيدات أنه سيراجع مسألة المشاركة في بطولة الرجال.

وأضاف الاتحاد البريطاني يوم الثلاثاء “القرار يعكس المخاوف المستمرة بشأن المستقبل الخاص بمكانة الملاكمة في البرنامج الأولمبي والقرار الأخير لرابطة الملاكمة الدولية بالسماح لفرق الملاكمين من روسيا وروسيا البيضاء بالمنافسة تحت علمي بلديهما.

“وضع هذا مسافة أكبر بين رابطة الملاكمة الدولية والحركة الأولمبية بالإضافة إلى القضايا المهمة الممتدة منذ فترة والمتعلقة بنزاهة الرياضة والإدارة الرشيدة والشفافية والإدارة المالية التي طلبت اللجنة الأولمبية الدولية من رابطة الملاكمة الدولية معالجتها لحماية مكان الملاكمة في البرنامج الأولمبي”.

وسيرسل الاتحاد البريطاني فريقا إلى دورة الألعاب الأوروبية في بولندا، وهو حدث رسمي مؤهل لأولمبياد باريس 2024.

وتم حرمان الرابطة الدولية للملاكمة التي تقودها روسيا من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 كما ان الملاكمة ليست مدرجة في البرنامج الأولي لألعاب لوس أنجليس 2028، في انتظار الإصلاحات التي طالبت بها اللجنة الأولمبية الدولية.