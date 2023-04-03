الاتحاد الدولي للتنس يعلن عودة البطولات إلى الصين هذا العام

أعلن الاتحاد الدولي للتنس (الإثنين 3-4-2023) عودة بطولاته إلى الصين هذا العام بعد غياب دام ثلاث سنوات بسبب جائحة كوفيد-19.

وكشف الاتحاد الدولي عن جدول بطولاته في الربع الثاني من 2023، وأكد أنه يترقب استئناف مسابقاته في الصين في وقت لاحق من العام، لكن دون توضيح التفاصيل.

ويأتي هذا الإعلان بعدما قال اتحاد لاعبات التنس منذ أيام إن قراره “قادم” بشأن عودة محتملة إلى الصين بعد إيقاف المنافسات هناك بسبب مخاوف حول سلامة بينغ شواي المصنفة الأولى عالميا سابقا في منافسات الزوجي.

وكان ديفيد هاجرتي رئيس الاتحاد الدولي قد قال لرويترز في فبراير شباط “نحن نعتقد أنه من المهم إقامة مسابقات الجولة العالمية والبطولات الدولية في كل الدول حول العالم”.

وفي آخر موسم كامل في 2019 قبل الجائحة، استضافت الصين 25 بطولة للسيدات تابعة للاتحاد الدولي إلى جانب 15 بطولة للرجال. وتضم الجولة العالمية بطولات للمحترفين لكن بمستوى أقل من المستوى الأول في اللعبة.

ولا يملك الاتحاد الدولي للتنس بطولات كبرى للمحترفين في الصين، وينصب تركيزه على تطوير بطولات الناشئين.

وقال هاجرتي لرويترز عبر البريد الإلكتروني اليوم الإثنين إن “الشاغل الأكبر” للاتحاد هو سلامة لاعبيه، وأكد أنه سيراقب عن كثب مستويات المخاطر في كل مواقع البطولات.

وأضاف “تلقينا تأكيدات على سلامة اللاعبين وعائلاتهم والفرق المتنافسة في الصين، لذا نحن نتطلع لإقامة مسابقات الجولة العالمية للتنس هناك مرة أخرى”.

وقال الاتحاد الدولي إن التنافس في بطولات السيدات سيكون على مبلغ قياسي يبلغ خمسة ملايين دولار في 164 مسابقة خلال الفترة من أبريل نسان وحتى يونيو حزيران من العام الجاري.

وهذا يزيد بنسبة 12 بالمئة على مجموع جوائز نفس الفترة من عام 2022 وضمن المساعي إلى تحقيق التكافؤ بين الجنسين.