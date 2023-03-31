الاتحاد الفرنسي يخيب آمال اللاعبين الصائمين.. هذا الأمر ممنوع!

أبلغ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الحكام بعدم توقف المباريات مؤقتاً للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال شهر رمضان، حسب ما أفادت تقارير إعلامية الجمعة.

وبخلاف الدوري الإنجليزي الذي اتخذ قراراً يسمح بذلك، فإن هذه الممارسة لا تتوافق مع قوانين الاتحاد الفرنسي للعبة، حسب ما ذكرت العديد من وسائل الإعلام، نقلاً عن الهيئة التي بعثت رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الحكام الخميس.

وقال رئيس اللجنة الاتحادية للحكام في الاتحاد إيريك بورغيني لوكالة فرانس برس “الفكرة هي ان هناك وقت لكل شيء. وقت لممارسة الرياضة ووقت لممارسة المرء دينه”.

وتابع ان الاتحاد علم أنه “تم إيقاف عدد معين من المباريات على مستوى الهواة للسماح للاعبين الصائمين بالترطيب”، لأن ذلك غير مسموح به في اللوائح، مشيراً إلى أن ذلك يشمل الاحترام الصارم لمبدأ العلمانية في كرة القدم.

وبخلاف الاتحاد الفرنسي، طلبت الهيئات التحكيمية من حكّام المباريات في الدوريات الإنكليزية كافة، السماح للاعبين المسلمين الصائمين بالإفطار خلال المباريات المسائية في شهر رمضان.

ويصوم العديد من اللاعبين خلال شهر رمضان شهر رمضان الذي بدأ في 22 الشهر الحالي ويمتنع خلاله المسلمون عن تناول الطعام والشراب من الفجر حتى الغروب.

ورداً على سؤال حول هذه المسألة، قال مدرب نيس ديدييه ديغارد الجمعة إن العديد من اللاعبين المسلمين في الفريق يقيمون شهر رمضان من دون أي مشاكل.

وعلى الرغم من أنه قال إنه سيكون من الجيد لو سمحت فرنسا بفترات الراحة إلا أنه أضاف أمام الصحافيين “لا أحد يهتم بأنهم لا يفعلون ذلك. لأننا لسنا في بلد مسلم. عليك أن تقبل البلد الذي تعيش فيه”.