الاتحاد الكرواتي لكرة القدم يمدّد عقد مدربه داليتش

مدّد الاتحاد الكرواتي لكرة القدم السبت عقد مدربه زلاتكو داليتش حتى عام 2026، بعد قيادته إلى المركز الثالث في مونديال 2022.

وبعد بلوغ نهائي تاريخي في مونديال روسيا 2018، بلغ لوكا مودريتش ورفاقه، تحت إشراف داليتش، نهائي المونديال القطري حيث خسروا أمام الارجنتين 0-3 التي أحرزت اللقب لاحقاً.

كما قاد داليتش الذي تولى منصبه عام 2017 منتخب بلاده إلى المربع الأخير في دوري الأمم الأوروبية، المقرر في حزيران المقبل.

شرح ماريان كوستيتش رئيس الاتحاد: “حقق داليتش جميع الأهداف المرسومة له”.

وهنأ رئيس الاتحاد المدرب الذي نجح بخلق “أجواء رائعة ووحدة حول الفريق”، و”لإدخال روح الشباب مع الحفاظ على النتائج الإيجابية”.

بدوره، قال المدرب البالغ 56 عاماً الذي أشرف سابقاً على الفيصلي والهلال السعوديين والعين الإماراتي: “هذا أجمل شعور يختلج أي مدرب. لدي شغف كبير وطموح كبير لمواصلة العمل مع كرواتيا”.