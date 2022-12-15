الاتحاد المغربي يحتج رسمياً لدى الفيفا على "الظلم التحكيمي"

قدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم احتجاجا رسميا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب الأخطاء التحكيمية التي عرفتها مواجهة المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره الفرنسي، لحساب نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

وقالت في بيان:

احتجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (الاتحاد) بقوة على تحكيم مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي، بقيادة المكسيكي السيد سيسار أرتورو راموس بالازويلوس، موضحا أنه بعث رسالة الى الهيئة المختصة تضمنت الحالات التحكيمية التي حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم.

وأضافت أن “الجامعة استغربت في نفس الوقت من عدم تنبيه غرفة الفار (حكم الفيديو المساعد) لذلك”.

وأكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انها “لن تتوانى في الدفاع عن حقوق منتخبنا مطالبة بالانصاف في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشان الظلم التحكيمي الذي مورس على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي، برسم نصف نهاية كأس العالم”.

وكان مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي قد اعرب عن فخره بلاعبيه عقب الخسارة أمام فرنسا صفر-2 في نصف نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم، مؤكدا أنه “أول من سيستخلص العبر”.

وقال الركراكي بعد المباراة: إن كنت سأتحسر على شيء في هذه المباراة فهو بدايتها وخصوصا الهدف الاول الذي اعطى الثقة للمنتخب الفرنسي للإبقاء على خطته التكتيكية.