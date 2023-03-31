الجمعة 9 رمضان 1444 ﻫ - 31 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتّحاد الفرنسيّ: لن نوقف المباريات لإفطار اللاعبين المسلمين

منذ 7 دقائق
الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

A A A
طباعة المقال

رفض الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إيقاف المباريات للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار، خلال المباريات المقامة في شهر رمضان المبارك. فيما كانت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، قد أعلنت في وقت سابق السماح للحكام بإيقاف المباراة لمنح اللاعبين فرصة للإفطار خلال المباريات.

وبحسب شبكة “راديو مونت كارلو” الفرنسية، فإنّ لجنة الحكام الفيدرالية التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أرسلت خطابًا إلى الحكام، مؤكدة عدم السماح بإيقاف المباريات، من أجل السماح للاعبين المسلمين بكسر صيامهم.

وقالت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الفرنسي في خطابها: “تمّ لفت انتباه الاتحاد الفرنسي لفكرة إيقاف المباريات بعد الإفطار في رمضان، هذه الإيقافات لا تحترم أحكام النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم، الهيئات اللامركزية، كهيئات مكلفة بمهمة الخدمة العامة المفوضة من قبل الدولة، وتدافع عن القيم الأساسية للجمهورية الفرنسية ويجب أن تنفذ الوسائل لمنع أي تمييز أو اعتداء على كرامة أي شخص بسبب معتقداته السياسية والدينية”.

وأضافت: “أي شخص ينتهك هذه الأحكام سيخضع لإجراءات تأديبية أو جنائية، حيث يحظر خلال مسابقات الاتحاد الفرنسي أي خطاب أو عرض ذي طبيعة سياسية أو إيديولوجية أو دينية أو نقابية”.

    المزيد من منوعات

    النجم المصري محمّد صلاح
    للحدّ من هيمنة "برشلونة".. عينُ "ريال مدريد" على محمّد صلاح
    محمد سعد
    بعد الفيديو الصادم.. محمد سعد يوجه رساله الى الجمهور
    ايمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد
    حسن الرداد لزوجته: كل سنة وأنتي طيبة يا أحلى أم فادى فى الدنيا

    الأكثر قراءة

    هزة أرضية
    بالصورة.. تحذير من زلزال شديد القوّة قد يضرب هذه المنطقة!
    الليرة اللبنانية
    "صيرفة" على الـ 60 ألف ليرة للقطاع العام
    وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم
    وزير العمل يُعلن رفع الحدّ الأدنى للأجور.. كم أصبح؟