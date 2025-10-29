الادعاء الفرنسي: مجوهرات اللوفر المسروقة لم يتم العثور عليها حتى الآن

قالت المدعية العامة في باريس لور بيكو، اليوم الأربعاء، إنه لم يتم العثور بعد على المجوهرات التي سرقت من متحف اللوفر في عملية سرقة جريئة، مضيفة أن السلطات ألقت القبض على شخصين مشتبه بهما في مطلع الأسبوع وأقرا بتورطهما جزئيا.

وتمكن أربعة لصوص ملثمين من سرقة المجوهرات بعد اقتحام متحف اللوفر صباح يوم 19 أكتوبر تشرين الأول، وهو ما عكس وجود ثغرات أمنية في المتحف الذي يتردد عليه أكبر عدد من الزوار في العالم.

وأُلقي القبض على الرجلين، وكلاهما في الثلاثينيات من العمر ولهما سجل جنائي، يوم السبت. وكان أحدهما يحاول ركوب طائرة متجهة إلى الجزائر.

وقالت بيكو في مؤتمر صحفي إنه لا يوجد دليل حتى الآن يشير إلى أن السرقة جرت من داخل المتحف.

وأضافت “أريد أن أبقى متفائلة بشأن العثور على المجوهرات وإعادتها إلى المتحف”.

وكان اللصوص قد سرقوا ثماني قطع نفيسة تقدر قيمتها بنحو 102 مليون دولار من مجموعة متحف اللوفر في 19 أكتوبر تشرين الأول، وكشفوا عن عن ثغرات أمنية أثناء اقتحامهم المتحف باستخدام رافعة لتحطيم نافذة في الطابق العلوي خلال ساعات العمل، ثم لاذوا بالفرار مستخدمين دراجات نارية.

ولم تتمكن كاميرات المراقبة في المتحف من رصد اللصوص في الوقت المناسب بما يسمح بمنع السرقة، التي استغرقت ما بين ست وسبع دقائق ونفذها أربعة أشخاص عزل لكنهم هددوا الحراس بمعدات تقطيع كهربائية.

وترددت أنباء هذه السرقة في جميع أنحاء العالم، فيما اعتبرها البعض في فرنسا إهانة وطنية.