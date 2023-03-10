الادعاء ضد برشلونة بسبب مزاعم دفع أموال مقابل مجاملات تحكيمية

قال مكتب المدعي العام الإسباني (الجمعة 10-3-2023) إن المدعين قدموا شكوى ضد برشلونة واثنين من الرؤساء السابقين للنادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بشأن مدفوعات مزعومة لشركة مملوكة لمسؤول كبير في لجنة الحكام للتأثير على نتائج المباريات.

ولم يقرر القاضي بعد ما إذا كان سينظر في القضية.

وتشير المزاعم إلى أن النادي دفع أكثر من 7.3 مليون يورو (7.8 مليون دولار) بين عامي 2001 و 2018 لشركات يملكها خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، الذي كان نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الفترة من 1993 إلى 2018.

ويزعم ممثلو الادعاء أنه بموجب اتفاق سري و “في مقابل أموال”، جامل نيجريرا برشلونة “في القرارات التي اتخذها الحكام في المباريات التي لعبها النادي، وكذلك في نتائج البطولات”.

ولم يرد برشلونة على الفور على طلب للتعليق.

ونفى النادي ارتكاب أي مخالفات في بيان الشهر الماضي، قائلا إنه دفع ببساطة لمستشار خارجي زوده “بالتقارير الفنية الخاصة بالتحكيم الاحترافي”، واصفا إياها بأنها “ممارسة شائعة بين أندية كرة القدم على صعيد المحترفين”.

وتركز الشكوى على 2.9 مليون يورو تم دفعها بين عامي 2014 و2018 وتزعم أن برشلونة بمساعدة رئيسيه السابقين ساندرو روسيل وجوزيب ماريا بارتوميو توصل إلى “اتفاق شفهي سري” مع نيجريرا.

وتتهم الشكوى ادارة النادي إضافة لروسيل وبارتوميو ونيجريرا واثنين من المسؤولين السابقين في برشلونة بالفساد في الرياضة والإدارة غير النزيهة والتلاعب في وثائق تجارية.

وبدأ التحقيق نتيجة لفحص ضريبي.