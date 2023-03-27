الاردن.. مشاهير "تيك توك" في ورطة بسبب متحف الدبابات الملكي

انشغلت مواقع التواصل في الأردن خلال الساعات القليلة الماضية، بالحديث عن برنامج صور في متحف الدبابات الملكي بالعاصمة عمّان، وأثار استياء عدد كبير من المشاهدين.

فقد أثار قيام بعض مشاهير “تيك توك” ومواقع التواصل الاجتماعي، بتصوير برنامج مسابقات في متحف الدبابات موجة غضب عارمة بين الأردنيين.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من البرنامج، الأمر الذي قوبل بانتقادات واسعة، للمسؤولين عن السماح بذلك. من جانبهم، عبّر عدد من المستخدمين عن استيائهم من تصوير فقرة مسابقات بعنوان “سلي صيامك”، في برنامج “رغدة ومكس وضحى”، داخل المتحف حيث تبادل شباب وشابات المزاح داخله، وارتدوا ملابس عسكرية.

وتساءل البعض عن المسؤول عن ما وصفوه بـ “المهزلة” بمتحف الدبابات الملكي، ومن سمح لمراهقين بتصوير برنامج “ساخر” في مكان يعرض تاريخ الجيش.

من جهته، أوضح مصدر في متحف الدبابات الملكي أن الانتقادات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول برنامج مسابقات ترفيهي تم تصويره داخل المتحف، وبثته إحدى الشركات الأردنية للدعاية والإنتاج الفني، تضمنت معلومات لا صحة لها.

وقال مصدر في متحف الدبابات الملكي لقناة “المملكة” المحلية، إن الانتقادات المتداولة تضمنت معلومات مغلوطة حول الدبابات التي ظهرت خلال تصوير البرنامج، وحول اللباس الذي استخدمه المتسابقون.

كيف يسمح المسؤول عن متحف الدبابات الملكي لهذه المهزله أن يكون مكان لها؟!

في الأول بيت وصفي التل والآن متحف الدبابات الملكي، ماذا بعد؟ @KingAbdullahII@RHCJO#متحف_الدبابات_الملكي pic.twitter.com/dyTgFKv4l2 — نيڤين العياصرة 📝 (@26ayasrah_Neven) March 26, 2023

وحول الغاية من وراء تصوير البرنامج داخل قاعات معينة في المتحف، بين المصدر أن الهدف هو جذب فئة من جيل الشباب الواعد لزيارة المتحف والاطلاع على معروضاته والقصص التي يرويها المتحف.