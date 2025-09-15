"الاستديو" يفوز بإيمي لأفضل مسلسل كوميدي و"ذا بيت" يتفوق على "سيفيرانس"

فريق مسلسل ”ذا بيت“ الحائز على جائزة أفضل مسلسل درامي يلتقط صورة جماعية في حفل Governors Ball خلال حفل توزيع جوائز Primetime Emmy Awards في نسخته الـ77 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 14 سبتمبر 2025. رويترز

حصل مسلسل (ذا بيت) الذي تدور أحداثه في غرفة الطوارئ على جائزة إيمي لأفضل مسلسل درامي لهذا العام، في حين حصد مسلسل (الاستوديو) جائزة أفضل مسلسل كوميدي، مع احتفاء هوليوود بأفضل ما قدمته شاشة التلفزيون في حفل توزيع جوائز إيمي السنوي أمس الأحد.

وتفوق مسلسل (ذا بيت) على نحو غير متوقع على المسلسل الذي تصدر الترشيحات (سيفيرانس) والذي يدور حول موظفي شركة يخضعون لعملية جراحية تفصل بين ذكرياتهم في العمل وذكرياتهم الشخصية.

وفاز الممثل نواه وايل على أول جائزة إيمي لأفضل ممثل درامي عن دوره الرئيسي في مسلسل (ذا بيت).

كما حصل نجم مسلسل (الاستديو) والمشارك في تأليفه سيث روغن على أول جائزة إيمي له في فئة أفضل ممثل كوميدي.

وفازت نجمتا مسلسل (هاكس) جين سمارت وهانا أينبيندر بجائزتي أفضل ممثلة كوميدية وأفضل ممثلة مساعدة عن دوريهما في المسلسل الذي يجسد قصة ممثلة كوميدية تصطدم مع الشبكة التي تدير برنامجها الليلي.

كانت الجائزة هي جائزة إيمي الرابعة لسمارت والأولى لأينبيندر رغم ترشيحها ثلاث مرات سابقة. وقالت أينبيندر إنها أقنعت نفسها بأنه “من الأفضل أن تخسر”

واختار 26 ألفا من الفنانين والمخرجين والمنتجين وغيرهم من أعضاء أكاديمية التلفزيون الفائزين.