الافراح عن والدة حلا الترك بـ"عفو ملكي من ملك البحرين"

كشفت منى السابر سقوط الحكم النهائي الصادر بحقها من القضاء البحريني في القضية المرفوعة ضدها من ابنتها الفنانة حلا الترك، كاشفة عن شمولها بـ الـ عفو الملكي الذي أقره ملك البحرين مؤخراً.

وحرصت والدة النجمة البحرينية على شكر ملك البحرين على لإفراجه عن العديد من المدانين والمودعين السجن في قضايا مختلفة بـ مناسبة عيد الأضحى.

وذلك في مقطع فيديو قصير، خرجت فيه على متابعيها عبر سناب شات، قالت فيه:” الله يطول بعمره.. ملك البحرين أصدر قرار ملكي بـ إعفائي من المدة اللي كنت اشتغلها.. دمعت عيوني من الفرحة.. ما أقدر أوصف لكم فرحتي.. أنا حسيت أني بنت البلد وأنه هو الأب اللي يحس بـ أبنائه وشعبه..”.

وتابعت:” أنا بشكر جلالة الملك وبشكر كل الرموز اللي بـ تشتغل على هذا الشي.. حسيت إحساس مش طبيعي.. يعني فرحة ما أقدر أوصف لكم ياها.. إحساس ما بقدر أوصف لكم ياه.. يعني أنا بكيت بُكى.. أنت يا جلالة الملك ذخر يفتخر فيه كل بحريني”.

تجدر الإشارة إلى أن النزاع القانوني بين حلا الترك ووالدتها منى السابر، يعود إلى ديسمبر 2020، عندما كشفت الأخيرة عن مقاضاة ابنتها حلا الترك لها، دون كشف تفاصيل تلك الدعوى.

ويذكر أن القضاء البحريني، كان قد أدان منى السابر في التهم الموجهة لها من ابنتها حلا الترك، وقضى بـ حبسها لمدة عام مع النفاذ، قبل أن تستأنف الأولى على الحكم وتستحصل على مهلة لمدة شهر، لجمع المبلغ المالي اللازم سداده لابنتها، وذلك قبل أن يتم تمديد المهلة مجدداً ومن ثم يُعدل الحكم إلى سنة عام كامل بـ العمل اليدوي، تعود إيراداته لـ حلا الترك إلى حين إيفائها تمام المبلغ محل النزاع.