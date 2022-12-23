الاميرة كيت: عيد الميلاد الأول للعائلة بدون الملكة سيكون مختلفا جداً

أشادت كيت أميرة ويلز وزوجة الأمير وليام بملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث في قداس أقيم في كنيسة وستمنستر، وقالت إن عيد الميلاد الأول للعائلة بدون الملكة سيكون مختلفا جدا.

وانضم الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا إلى ابنه وليام وزوجته كيت وأفراد آخرين من العائلة لحضور القداس بالكنيسة التي أقيمت بها جنازة الملكة إليزابيث في سبتمبر\أيلول، وأقيم القداس الأسبوع الماضي وسيجري بثه غدا السبت 24\12\2022.

واستضافت كيت، التي أصبحت أميرة ويلز بعد أن اعتلى تشارلز العرش، الحدث وخصصته لذكرى الملكة الراحلة و”كل الذين ليسوا معنا بعد الآن للأسف”.

وقالت كيت في بداية القداس “بينما سنشعر باختلاف كبير في عيد الميلاد هذا العام، لا يزال بوسعنا استرجاع الذكريات والتقاليد التي جمعتنا”.

وتوفيت الملكة إليزابيث في الثامن من سبتمبر\أيلول عن عمر 96 عاما، بعد تولي العرش على مدى 70 عاما.

وتابعت كيت “كان عيد الميلاد قريبا من قلب جلالة الملكة، باعتباره الوقت الذي يجمع الناس معا ويذكرنا بأهمية الإيمان والصداقة والعائلة، ولإظهار التعاطف والرحمة”.

وأقيم القداس يوم 15 ديسمبر\كانون الأول، وهو اليوم نفسه الذي شهد بث الحلقات الأخيرة من المسلسل الوثائقي للأمير هاري وزوجته ميجان على منصة نتفليكس.

ووجه هاري، الذي تنحى عن واجباته الملكية في 2020، انتقادات جديدة لعائلته في المسلسل، شملت اتهام شقيقه الأكبر ويليام بالصراخ فيه خلال اجتماع للعائلة لمناقشة مستقبله.