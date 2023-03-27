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الامير هاري يحضر جلسة قضية رفعها على ناشري ديلي ميل

منذ 11 دقيقة
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل

الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل

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وصل الأمير البريطاني هاري بشكل مفاجئ إلى المحكمة العليا في لندن الاثنين حيث رفع هو وستة شخصيات بارزة أخرى دعوى قضائية ضد ناشري صحيفة ديلي ميل بتهمة التنصت على الهواتف وانتهاك الخصوصية لسنوات.

ورفع هاري، النجل الأصغر للملك تشارلز ملك بريطانيا، دعوى قضائية على شركة أسوشيتد نيوزبيبرز، وكذلك فعل آخرون من بينهم المغني إلتون جون والمخرج ديفيد فورنيش والممثلة إليزابيث هيرلي والممثلة سادي فروست.

وجلس الأمير، الذي وصل من منزله في كاليفورنيا إلى لندن، على مقربة من مجموعة كبيرة من المراسلين. وكانت فروست أيضا حاضرة في المحكمة. وليس من المتوقع أن يتحدث أي من أصحاب الدعوى خلال جلسة الاستماع الأولية التي تستغرق أربعة أيام.

وقال محاموهم في مقتبسات من مذكرات قُدمت إلى المحكمة إنهم تحدثوا عن تعرضهم “للعديد من الأفعال غير القانونية” من جانب ديلي ميل وميل أون صنداي اللتين تنشرهما أسوشيتد نيوزبيبرز.

ووفقا للمقتبسات، تضمنت هذه الانتهاكات اختراق رسائل الهواتف المحمولة والتنصت على المكالمات والحصول على معلومات خاصة مثل السجلات الطبية عن طريق الخداع أو “التحايل”، واستخدام محققين خاصين للحصول على معلومات بشكل غير قانوني و”حتى التحريض على اختراق ودخول الممتلكات الخاصة”.

وقال المحامون إن الانتهاكات المزعومة ارتكبت من عام 1993 إلى 2011، “بل واستمرت بعد ذلك حتى 2018”.

وقالت أسوشيتد نيوزبيبرز إنها تنفي “تماما وبشكل لا لبس فيه” هذه الاتهامات. وتسعى إلى إسقاط الاتهامات.

وكان التطفل الإعلامي من الأسباب التي عزى إليها هاري وزوجته ميجان، دوق ودوقة ساسكس، قرارهما التخلي عن الواجبات الملكية والانتقال إلى كاليفورنيا لبناء حياة ومسيرة مهنية جديدة.

    المصدر :
  • رويترز

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