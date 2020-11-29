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البحر “يقذف” ذهبا على شواطئ أوبادا!

منذ 37 دقيقة
أوبادا

أوبادا

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بعد ان كانت أوبادا، وهي قرية ساحلية صغيرة في شرق جودافاري، تشتهر بالساري الحريري المنسوج بأسلوب جامداني، اصبحت  بفضل العاصفة نيفار تشتهر بالذهب، حيث بات البحر يقذف ذهبا إلى الشاطئ!

يوم الجمعة، استيقظت القرية الهادئة على خبر زعزع كيان أهاليها، حيث عثر الصيادون المحليون على جزيئات من الذهب بالصدفة، وباعوها مقابل عدة مئات من الروبيات.

وعلى الفور، انتشر الخبر في جميع أنحاء ولاية أندرا براديش، وهرع القرويون إلى الشاطئ متحدين الإعصار لاختبار حظوظهم. وقال السكان المحليون إن حوالي 50 شخصا حصلوا على ذهب بقيمة 3500 روبية لكل منهم.

وبحسب صحيفة “Times of India” ظهرت قطع من الذهب على الشاطئ بعد ارتفاع المد الذي تسبب فيه إعصار نيفار. ووصل الذهب إلى الماء نتيجة فيضان العديد من المعابد والمنازل القديمة.

في غضون ذلك، قال مسؤولو إنفاذ القانون إنه من غير المرجح أن يتمكن السكان من العثور على قطع كبيرة من المعادن الثمينة وإثراء أنفسهم.

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