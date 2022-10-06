البديل ماركوس راشفورد ينقذ مانشستر يونايتد في مباراته أمام أومونيا نيقوسيا

سجل البديل ماركوس راشفورد هدفين ليقود مانشستر يونايتد لتعديل تأخره بهدف إلى الفوز على أومونيا نيقوسيا 3-2 ضمن المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي لكرة القدم (الخميس 6-10-2022).

وحافظ ريال سوسيداد على صدارة ترتيب المجموعة بفضل فوزه 2-صفر على شيريف تيراسبول بهدفي ديفيد سيلفا وأريتز إلوستوندو.

وسيطر يونايتد، الذي تعرض لهزيمة منكرة أمام مانشستر سيتي 6-3 يوم الأحد الماضي، على المراحل الاولى من اللقاء لكنه أصيب بالذهول في الدقيقة 35 عندما سجل مضيفه القبرصي هدفا عبر كريم أنصاريفرد من هجمة مرتدة.

وأثناء دخول الفريقين لغرف خلع الملابس بين الشوطين، تعرض لاعبو يونايتد لوابل من صيحات الاستهجان والصفارات من المدرجات.

وحل راشفورد بديلا مع بداية الشوط الثاني واحتاج إلى ثماني دقائق فقط لتحقيق التعادل بتسديدة من موقع جيد من خارج منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة.

وارسل المهاجم الإنجليزي كرة ذكية بكعب القدم ليهيأ لزميله أنطوني مارسيال الذي حل بديلا الفرصة ليضع يونايتد في المقدمة.

وسجل راشفورد مرة أخرى قبل ست دقائق على النهاية مستغلا تمريرة كريستيانو رونالدو، لكن نيكولاس بانايوتو قلص الفارق لأومونيا بعد دقيقة واحدة في نهاية متوترة للمباراة.

ورفع يونايتد رصيده إلى ست نقاط متراجعا بفارق ثلاث نقاط خلف سوسيداد متصدر المجموعة.

واكتفى لاتسيو، الذي يتطلع إلى التعافي من الخسارة المحرجة 5-1 في ميتيالاند، بتحقيق التعادل السلبي مع شتورم جراتس ضمن المجموعة السادسة.

وضمن المجموعة الثالثة، تعادل لودوجوريتس مع بطل فنلندا اتش.جيه.كيه هلسنكي 1-1 في هلسنكي.

وسجل يوربي فيرتسن لاعب أيندهوفن هدفين في انتصار الفريق 5-1 على مضيفه زوريخ ضمن المجموعة الأولى.

وفي بلجراد، سحق رد ستار منافسه المجري فرنسفاروش 4-1 ما منح بطل كأس أوروبا لعام 1991 الأمل في التقدم عن المجموعة الثامنة. وكان وسام بن يدر هو بطل موناكو، حيث سجل هدفين في الفوز 3-1 على ضيفه طرابزون سبور التركي.