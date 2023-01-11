البرازيلي ميراندا يعتزل كرة القدم

أعلن جواو ميراندا مدافع البرازيل السابق اليوم الأربعاء إسدال الستار على مسيرته كلاعب كرة قدم وهو في سن 38 عاما.

وكتب على تويتر “لقد حان الوقت. أشكر كل من دعمني من صميم قلبي. شكرا جزيلا لكرة القدم”.

وعاد ميراندا، الذي لعب لصالح أتليتيكو مدريد وإنتر ميلان وغيرهما من الأندية، إلى ساو باولو موسم 2021-2022.

وفاز بلقب الدوري ثلاث مرات متتالية مع النادي البرازيلي بين عامي 2006 و2008 قبل أن يساعد أتليتيكو مدريد في الفوز بدوري الدرجة الأولى الإسباني موسم 2013-2014 وحل وصيفا لبطل دوري أبطال أوروبا في ذلك الموسم.

وشارك قلب الدفاع في 60 مباراة مع المنتخب البرازيلي كان أولها في 2009، ليساعد منتخب بلاده في الفوز بكأس القارات 2009 وكوبا أمريكا 2019.