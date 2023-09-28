"البروفيسور الحكيم".. رحيل الممثل البريطاني مايكل غامبون عن 82 عامًا

توفي الممثل البريطاني الأيرلندي المخضرم مايكل غامبون الذي اشتهر حول العالم بدور البروفيسور الحكيم ألباس دمبلدور، في سلسلة أفلام (هاري بوتر)، اليوم الخميس.

وغامبون الذي رحل عن عمر ناهز 82 عامًا بدأ مسيرته المهنية على يد معلمه لورانس أوليفييه. وذكرت وكالة (بي.إيه) نقلًا عن بيان صادر عن عائلته أنه توفي في المستشفى.

بدأ غامبون التمثيل على المسرح في أوائل الستينيات، وانتقل بعد ذلك إلى التلفزيون والسينما. لكن دوره الأكثر شهرة كان دور دمبلدور في سلسلة أفلام (هاري بوتر) وهو الدور الذي بدأه من الجزء الثالث من السلسلة المكونة من ثمانية أفلام، بعد أن حل محل الراحل ريتشارد هاريس في عام 2004.

وعلق غامبون على الثناء الذي تلقاه على أداء الدور بالقول إنه ببساطة كان يظهر بشخصيته الحقيقية لكن “بلحية ملتصقة ورداء طويل”.

ولد مايكل جون غامبون في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 1940 في دبلن. انتقلت العائلة إلى لندن عندما كان في السادسة من عمره حيث كان والده يبحث عن عمل في إعادة بناء المدينة بعد الحرب.

ترك غامبون المدرسة عندما بلغ 15 عامًا ليبدأ التدريب المهني الهندسي. لكنه قال لصحيفة هيرالد في 2004 إنه كان عضوًا في مجموعة مسرحية للهواة وكان يعلم دائمًا أنه سيمثل.

وقد تأثر كثيرًا بالممثلين الأميركيين مارلون براندو وجيمس دين، اللذين كان يعتقد أنهما يعكسان هموم الشباب في تلك الفترة.