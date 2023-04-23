البولندية شيانتيك تحقق لقب‭‬ شتوتغارت المفتوحة للتنس

تغلبت البولندية إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا على أرينا سبالينكا 6-3 و6-4 لتفوز ببطولة شتوتغارت المفتوحة للتنس، الأحد، في تكرار لنهائي العام الماضي لتؤكد أنها مرشحة للفوز ببطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى.

وتبادلت اللاعبتان ضربات قوية من الخط الخلفي لكن شيانتيك، التي تعافت من الإصابة وتستعد للدفاع عن لقبها في رولان جاروس الشهر المقبل، نجحت في كسر إرسال منافستها لتتقدم 5-3 وتحسم المجموعة الأولى على شوط إرسالها التالي.

وكسرت شيانتيك، التي عادت للملاعب بعد تعافيها من إصابة تعرضت لها في أحد الضلوع في بطولة إنديان ويلز انسحبت على إثرها من بطولة ميامي المفتوحة وتصفيات كأس بيلي جين كينج، إرسال منافستها مجددا في الشوط الأول بالمجموعة الثانية.

وزادت الأخطاء السهلة من جانب لاعبة روسيا البيضاء التي عانت في شوط إرسالها الثاني بالمجموعة الثانية لكنها تمكنت من الفوز به.

لكن سبالينكا لم تتمكن من رد الكسر ومضت اللاعبة البولندية لحسم ثاني ألقابها هذا العام.

وقالت شيانتيك “أريد أن أشكر فريقي لأنها كانت فترة عصيبة. أنا سعيدة جدا لأننا نتخذ القرارات الصحيحة. إنه وقت مثير جدا. سأعود مجددا لأنني أحب هذه البطولة”.

وحققت شيانتيك لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي بينما خسرت سبالينكا النهائي للمرة الثالثة تواليا.