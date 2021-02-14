الثلاثاء 15 ذو القعدة 1443 ﻫ - 14 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البيت الأبيض الأمريكي يظهر في الأردن!

14 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 14 - فبراير - 2021 12:45 مساءً
البيت الأبيض الأمريكي يظهر في محافظة أردنية

البيت الأبيض الأمريكي يظهر في محافظة أردنية

A A A
طباعة المقال

أثار تصميم مبنى بلدية “صبحا والدفيانة” في محافظة المفرق، شمال الأردن، جدلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بدا نسخة عن البيت الأبيض الأمريكي.

وتوزعت آراء رواد وسائل التواصل بين من أعجبه التصميم، وبين من انتقد كلفته المالية العالية، وقال رئيس بلدية “صبحا والدفيانة” بخيت العيسى في هذا السياق، إن البلدية اعتمدت على ذاتها بشكل كامل في تشييد البناء، الممول من منحة خارجية.

وأضاف أن فكرة تصميم مبنى البلدية على شاكلة البيت الأبيض، تهدف إلى الرمز لـ “قوة البلدية”.

وأوضح العيسى أن البناء الجديد حل مكان المبنى القديم الضيق على الموظفين، وبهدف تقديم الخدمات العامة للمواطنين بشكل أفضل.

وبشأن الكلفة المالية للمبنى، كشف العيسى أنه تم رصد 700 ألف دينار لتشييد هذا المبنى، وذلك بعد دراسة أجرتها وزارة الإدارة المحلية، لكن البلدية استطاعت تنفيذه على مساحة 5000 متر وبمبنى مساحته 800 متر بكلفة 480 ألف دينار، وذلك بحسب “عمون”.

البيت الابيض الامريكي يظهر في الاردن

البيت الابيض الامريكي يظهر في الاردن

    المزيد من منوعات

    فيلم لايتيير
    فيلم لايتيير.. قائمة منع العرض ترتفع لـ14 دولة
    مراهق متهم بأكثر من 208 اتهام بالاعتداء الجنسي
    اتهام ممثل شهير بارتكاب جرائم جنسية بحق رجال
    لوكا مودريتش
    جماهير ريال مدريد تهاجم مودريتش.. ما السبب؟!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الحدود الجنوبية
    إسرائيل تهدّد بالحرب... سنقصف لبنان بشكل غير مسبوق!
    حقل كاريش
    خبير يكشف المردود المالي المتوقع من حقل كاريش
    وباء
    وباء يهدد لبنان... أعلنوا حال طوارئ صحيّة!