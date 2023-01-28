البيلاروسية أرينا سبالينكا تحرز أول ألقابها الكبرى بأستراليا المفتوحة

شقت أرينا سبالينكا طريقها إلى أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى للتنس في أستراليا المفتوحة بعد فوزها 4-6 و6-3 و6-4 على القازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة 22 في نهائي مثير بين اثنتين من صاحبات الضربات القوية في منافسات السيدات اليوم السبت.

ويعني هذا الانتصار 11 على التوالي هذا العام، أن لاعبة روسيا البيضاء ستعود لأعلى مراكزها في التصنيف العالمي وهو الثاني لتكون خلف البولندية إيجا شيانتيك، لتجني ثمار تطور استقرارها الذهني لتظهر كتهديد حقيقي في البطولات الكبرى.

ومع السماح للاعبي روسيا وروسيا البيضاء بالمنافسة كرياضيين فرديين بدون انتماء وطني في ملبورن بارك بسبب غزو موسكو لأوكرانيا، أصبحت سبالينكا أيضا أول لاعبة محايدة تفوز ببطولة كبرى.

وأعقب نجاحها فترة من التأمل والتغيير بالنسبة لسبالينكا التي غالبا ما بدت وكأنها تترك مشاعرها توقف تقدمها في البطولات الكبرى، حيث تخلت عن طبيبها النفسي قبل بداية الموسم.

وعملت سبالينكا مع مدرب ميكانيكا حيوية لتحسين ضربات إرسالها، الذي كان يتسبب في فشلها في اللحظات المهمة في الماضي، وكانت نتائج ذلك واضحة قبل أول بطولة كبرى لهذا العام حيث فازت بلقب أديليد الدولية 1.

وبعد حسم فوزها أخيرا بأول ألقابها الكبرى اليوم، سقطت سبالينكا على الأرض من الفرحة بعد الفوز وذهبت إلى نصف ملعب ريباكينا لتعانقها قبل أن تصعد للمدرجات لاحتضان فريقها المعاون.

وشوهد مدربه أنطون دوبروف وهو يبكي من السعادة.

وقالت سبالينكا التي تسلمت الكأس من المصنفة الأولى عالميا سابقا بيلي جين كينج “شكرا جزيلا لكم على هذه الأجواء المذهلة. بالطبع شكرا لفريقي الأكثر جنونا في اللعبة، أود قول ذلك. لقد مررنا بالكثير من الانكسارات العام الماضي، لقد عملنا بجدية للغاية.

“أتمنى العودة العام المقبل لتقديم أداء أفضل، وأنتم يا رفاق تساندوني وتدعمونني أكثر”.

ودخلت ريباكينا، التي توجت بلقب ويمبلدون العام الماضي، المباراة النهائية بثقة كبيرة كأول لاعبة منذ جينفر كابرياتي في 2001 تفوز على ثلاث بطلات للبطولات الكبرى خلال مسيرتها بعد هزيمتها لشيانتيك وإيلينا أوستابنكو وفيكتوريا أزارينكا.

وتقدمت ريباكينا المولودة في روسيا 3-1 بأريحية بعدما فقدت سبالينكا إرسالها بخطأ مزدوج في ضربة الإرسال وضربة أمامية خارج الملعب، لكن لاعبة قازاخستان تعرضت للضغط وسمحت لمنافستها بالتعادل في المجموعة الافتتاحية 4-4.

وردت ريباكينا على الفور وزادت من حرارة المباراة في ظروف عاصفة في ملعب رود ليفر لتكسر إرسال منافستها مرة اخرى عندما ارتكبت سبالينكا خامس خطأ مزودج في ضربة الإرسال لتحسم المجموعة بإرسال قوي ردته لاعبة روسيا البيضاء في الشبكة.

وكانت هذه المرة الأولى التي تخسر فيها سبالينكا مجموعة خلال 11 مباراة في 2023 وبدأت أعصابها تتوتر قليلا، قبل أن تستعيد اللاعبة البالغ عمرها 24 عاما توازنها وتنقذ نقطتين لكسر إرسالها في الشوط الأول من المجموعة الثانية.

وتحسن أداء سبالينكا لتكسر إرسال منافستها وتتقدم 4-1 قبل أن تدرك التعادل 1-1 في المجموعات عبر ضربتي إرسال ساحق هما 11 و12 لها في المباراة وتجبر منافستها على خوض مجموعة فاصلة.

وأطلقت سبالينكا ضربات إرسال قوية وكانت تعيد إرسال منافستها بضربات عميقة خلال المجموعة الثالثة لتخترق الثغرات في دفاع ريباكينا وتتقدم 5-3.

وبعدها ارتكتب خطأ مزدوجا في ضربة الإرسال في نقطة الفوز بالمباراة وأهدرت نقطتين بعدها قبل أن تحصد كأس دافني أكهرست التذكاري.

وقالت سبالينكا “واصلت القول لنفسي إنه لم يقل أحد أن الأمر سهلا. كانت ستقاتل على اللقب. قلت لنفسي ‭’‬أعملي من أجل ذلك، خذي نفسا عميقا، فقلت أعملي‭’‬”.

وهنأت ريباكينا سبالينكا واعترفت بمدى صعوبة عمل منافستها للحصول على لقبها الكبير الأول.

وقالت ريباكينا “أود تهنئة أرينا.. أعلم مدى صعوبة العمل من أجل تحقيق لذلك. أتمنى أن نخوض المزيد من هذه المعارك.

“تأثرت عندما كان الجميع يهتفون لنا. أتطلع للعودة إلى هنا العام المقبل.لقد كانا أسبوعين رائعين بالنسبة لي وأتمنى أن أحظى بنفس النتائج وأفضل منها أيضا”.