البيلاروسية أزارينكا تبلغ قبل نهائي أستراليا المفتوحة

استعادت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا الأيام الخوالي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ونجحت اللاعبة الفائزة باللقب مرتين في الفوز 6-4 و6-1 على جيسيكا بيجولا المصنفة الثالثة، لتبلغ قبل النهائي وتواصل سعيها نحو لقبها الثالث في البطولات الكبرى.

وتقدمت أزارينكا، وهي آخر لاعبة تدافع بنجاح عن اللقب في 2013، بنتيجة 3-صفر على الأمريكية بيجولا في أول مجموعة، قبل أن تنجح أعلى مصنفة متبقية في منافسات السيدات من الفوز بشوط إرسالها.

وبدأت بيجولا في الظهور بمستواها من الخط الخلفي وفرضت سيطرتها على التبادلات الطويلة، لكن أزارينكا لاعبة روسيا البيضاء نالت الأفضلية بعدما فشلت كل لاعبة في الحفاظ على إرسالها.

وحسمت أزارينكا المصنفة الأولى عالميا سابقا هذه المباراة لتتأهل لمواجهة إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون بعدما فازت لاعبة قازاخستان المصنفة 22 على إيلينا أوستابنكو بطلة رولان جاروس سابقا.