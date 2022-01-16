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التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

منذ 6 ساعات

ريال مدريد

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سيكون ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، على موعد مساء اليوم الأحد، في ملعب “الملك فهد الدولي”، بالسعودية، ضمن مواجهة نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

وتأهل الملكي إلى لقاء النهائي، عقب فوزه في نصف النهائي على برشلونة بنتيجة 3-2، فيما تغلب بيلباو على أتلتيكو مدريد 2-1.

أما حول التشكيلة المتوقعة للفريقين في المباراة، وفقا لصحيفة “آس” الإسبانية، فجاءت كالآتي:

ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: فاسكيز – ميليتاو – ألابا – ميندي.

الوسط: كاسيميرو – مودريتش – كروس.

الهجوم: رودريجو – بنزيما – فينيسيوس.

أتلتيك بيلباو

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: ييراي ألفاريز – دي ماركوس – إنيو مارتينيز – ميكيل بالنزياغا.

الوسط: مونياين – داني غارسيا – ميكيل فيسغا – نيكو ويليامز.

الهجوم: ويليامز – راؤول غارسيا.

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