التشيلي جارين يصعق رود ويبلغ دور الـ16 في إنديان ويلز

اعتمد التشيلي كريستيان جارين الصاعد من التصفيات على أداء شرس للإطاحة بكاسبر رود المصنف الثالث في مفاجأة ببطولة إنديان ويلز للتنس خلال فوزه 6-4 و7-6 ليتأهل لدور 16، الأحد.

وسدد جارين 27 ضربة أمامية ناجحة وانتفض في المجموعة الثانية ليهزم منافسه النرويجي المتعثر الذي لم يحقق انتصارين متتاليين حتى الآن هذا الموسم.

وقال جارين “أنا سعيد جدا بالطريقة التي لعبت بها، لعبت بشراسة طيلة المباراة، وحتى في المجموعة الثانية عندما تقدمت 3-1 ثم خسرت أشواطا واصلت اللعب بشراسة”.

وتحسن سجل جارين، الذي كان ضمن قائمة أعلى 20 لاعبا بالتصنيف العالمي سابقا لكنه يحتل المركز 97 الآن، أمام رود 3-1 في المواجهات المباشرة.

وأضاف اللاعب التشيلي “كاسبر من أكثر اللاعبين المحترفين الذين يثيرون إعجابي لذا فهذا الانتصار مميز جدا لي”.

ولا يزال يبحث رود عن مستواه الرائع الذي قاده إلى النهائي في بطولتي فرنسا المفتوحة وأمريكا المفتوحة والارتقاء في التصنيف العالمي العام الماضي.

ويلتقي جارين في الدور المقبل مع الإسباني أليخاندرو دابيدوفيتش فوكينا الذي هزم الروسي كارين ختشانوف 6-3 و1-6 و6-4.

وتقدم الألماني ألكسندر زفيريف المصنف 12 في البطولة بفوزه على إميل روسوفوري 7-5 و1-6 و7-5 رغم اعترافه بأنه لم يكن في أفضل حالاته.

وقال زفيريف “لأكون صادقا اعتقد أنه لعب أفضل مني خلال المباراة”.

وأضاف “هكذا تمضي الأمور أحيانا في التنس، يمكن أن تحسم مباريات بنقطة أو نقطتين وأنا سعيد بحصولي على هذه النقاط المهمة”.

وسيخوض زفيريف مواجهة قوية أمام دانييل ميدفيديف الذي واصل هيمنته الأخيرة التي شهدت فوزه بثلاثة ألقاب متتالية عقب تغلب اللاعب الروسي على إليا إيفاشكا لاعب روسيا البيضاء 6-2 و3-6 و6-1.

وبدا أن ميدفيديف المصنف الخامس سيحقق فوزا سهلا بعد اكتساح المجموعة الأولى سريعا لكنه تعثر في المجموعة التالية حين أظهر غضبه من إزعاج الجماهير له في الملعب الرئيسي.

وصحح المسار في المجموعة الثالثة حين كسر الإرسال ليتقدم 2-صفر في طريقه للانتصار.

وقاتل البريطاني كاميرون نوري المصنف العاشر ليهزم الياباني تارو دانييل 6-7 و7-5 و6-2 ليواصل بطل 2021 رحلته نحو إضافة لقب جديد في إنديان ويلز. وسيواجه الروسي أندريه روبليف المصنف السادس.

وسيلعب الأمريكي فرنسيس تيافو المصنف 14 مع التشيلي أليخاندرو توبيلو في دور 16.

ساكاري تنجو

في منافسات السيدات حافظت اليونانية ماريا ساكاري المصنفة السابعة على آمالها في التتويج باللقب بعد أن كافحت للفوز على الأوكرانية أنهيلينا كالينينا 3-6 و6-2 و6-4 وسط أجواء حارة في صحراء جنوب كاليفورنيا.

وسددت ساكاري ضربة ساقطة التقطتها كالينينا ثم تابعت بضربة خلفية ناجحة في نقطة حسم اللقاء لتكمل الانتفاضة.

وقالت للصحفيين “لا أمانع الفوز بأداء سيء، لا يشغلني هذا حقا بل أعطي نفسي فرصة أخرى للعب بطريقة أفضل في اليوم التالي”.

وستواجه ساكاري، التي بلغت نهائي العام الماضي، في دور 16 التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة 17 التي تغلبت على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا 6-1 و7-5.

وفازت الأمريكية جيسيكا بيجولا المصنفة الثالثة على الروسية أناستاسيا بوتابوفا 3-6 و6-4 و7-5 لتصعد لمواجهة بترا كفيتوفا بعد فوز اللاعبة التشيكية المصنفة 15 على إيلينا أوستابنكو 0-6 و6-0 و6-4 في مباراة متقلبة.

وتفوقت السويدية ريبيكا بيترسون على السويسرية جيل تايشمان 3-6 و6-3 و6-1 كما تغلبت الأمريكية الصاعدة كوكو جوف على التشيكية ليندا نوسكوفا 6-4 و6-3.

وتقدمت أرينا سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء المصنفة الثانية مستفيدة من انسحاب منافستها الأوكرانية ليسيا تسورينكو.