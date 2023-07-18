التصوير في دبي.. برنامج "The X Factor" يعود من جديد

تستعد قناة “دبي” لإطلاق برنامج المواهب إكس فاكتور “The X Factor” في موسم جديد، بعد مرور ثماني سنوات على آخر مرة عُرض فيها البرنامج بنسخته العربية على شاشة “ام بي سي”، والذي كان يضم ضمن لجنة تحكيمه كل من راغب علامة وإليسا ودنيا سمير غانم.

وتضم النسخة الجديدة من برنامج المواهب لجنة تحكيم مؤلفة من راغب علامة، وأنغام، وعبدالله الرويشد، بحسب مصدر مقرب من راغب لـET بالعربي، الذي أكد أن علامة عاد مؤخراً من دبي، وأن البرنامج سيبدأ تصويره في أكتوبر من العام الحالي.

كما سيتم تصوير الموسم الخامس من اكس فاكتور في دبي، على عكس المواسم السابقة حيث كان يُصوّر في لبنان، ومن المقرر عرضه في بداية العام 2024.

يُذكر أن البرنامج عُرض لأول مرة في عام 2006 وكانت لجنة التحكيم مؤلفة من نيللي، ميشال ألفتريادس وخالد الشيخ، حيث فازت باللقب رجاء قصابني. كما فاز بالنسخة الثانية محمد المجذوب، ليتوقّف بعدها البرنامج لمدة ست سنوات.

كان عام 2013 نقلة نوعية وعودة قوية للبرنامج حيث عرض وقتها على روتانا وتضمنت لجنة تحكيمه كل من وائل كفوري، حسين الجسمي، إليسا، وكارول سماحة، وفاز حينها باللقب المغربي محمد ريفي بعد منافسة مع أدهم نابلسي. ثم اشترت بعد سنتين قناة “ام بي سي”حقوق عرضه.

وحقق البرنامج بنسخته البريطانية الأصلية نجاحاً كييراً منذ انطلاقه عام 2004، محققاً شعبية واسعة لفّت العالم بأسره، ولكن قناة “ITV” البريطانية أعلنت منذ سنتين عدم انتاج موسم جديد من البرنامج، بعد قرار مؤسسه “سايمول كويل” إيقافه لأخذ فترة استراحة “لخمس سنوات على الأقل”، بعد ان شهد البرنامج تراجعاً كبيراً في نسبة المشاهدة بآخر موسم قُدم منه في عام 2018.

واستطاع اكس فاكتور بالنسخة البريطانية خلال 17 عاماً من إطلاق أسماء فرضت نفسها ضمن الصفوف الأولى بين المشاهير مثل زين مالك مغني وان دايركشين السابق، ليتيل ميكس، ليونا لويس، أولي مورس، وهاري ستايلز.