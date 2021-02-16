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التعادل بثلاثة أهداف.. بايرن ميونيخ ينجو من هزيمة أمام ضيفه "أرمينيا بيلفيلد"

16 - فبراير - 2021
من مباراة "بايرن ميونيخ" و "بيلفيلد"

من مباراة "بايرن ميونيخ" و "بيلفيلد"

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استطاع نادي “بايرن ميونيخ” الألماني أن ينجو وبصعوبة من هزيمة قوية على أرضه، خلال استضافته نادي “أرمينيا بيلفيلد”.

وانتهت النتيجة بالتعادل 3-3، بين الفريقين أمس الإثنين، ضمن منافسات المرحلة 21 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم “بيلفيلد” في الدقيقة التاسعة عن طريق ميشيل فلاب، قبل أن يضيف زميله بيبير الهدف الثاني في الدقيقة 37.

ونجح “بايرن ميونيخ” في العودة إلى المباراة من خلال هدف سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 48، لكن كريستيان جيباور سجل الهدف الثالث لـ”بيلفيلد” بعد ذلك بدقيقة واحدة.

وفي الدقيقة 57 سجل الفرنسي كورنتين توليسو الهدف الثاني لـ”بايرن ميونيخ”، قبل أن يدرك ألفونسو دايفيز التعادل للفريق البافاري في الدقيقة 69.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 49 نقطة في المركز الأول، فيما رفع “أرمينيا بيلفيلد” رصيده إلى 18 نقطة في المركز 16.

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