التفاصيل الكاملة لهاتف شاومي الثوري القادم

الكثير فى أنتظار الهاتف الثوري المنتظر من شاومي خلال الفترة المقبل وهو الهاتف الرائد Poco F4 5G والقادم ضمن فئة الهواتف المتوسطة علي الرغم من أنه بمزود بعتاد الهواتف الرائده ولكن يأتي بتسعير هواتف الفئة المتوسطة، وتقوم شركة Poco التابعة لشركة شاومي العملاقة بتشويق محبيها حول الهاتف خلال الأيام الحالية حيث أكدت أن الهاتف سوف يأتي مزود بمعالج Snapdragon 870 الرائد الي جانب أنه نظام تبريد وتمديد الحرارة LiquidCool 2.0 كما أعلنت اليوم أن الهاتف شوف يأتي بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجارام من نوع LPDDR5 مع ذاكرة تخزين داخلية لم تحدد سعتها ولكنه ستأتي من نوع UFS 3.1 فائق السرعة.

ومن الجدير بالذكر أنه ظهر ايضا ملصق دعائي للهاتف تم تسريبه عبر Rootmygalaxy حيث يظهر بعض تفاصيل مواصفات وسعر الهاتف حيث إصدار ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجارام مع ذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت الي جانب قوة شحن للبطارية 67 وات بسعر 459 دولار أمريكي تقريباً والذي يجعله أرخص هاتف بمعالج Snapdragon 870 حتي الأن وهذه الامر ليس غريب علي هواتف بوكو التي تقدم أقوي العتاد الداخلي بتسعير غير متوقع.

ووفقاً لبعض المصادر التي تذكر أن هاتف Poco F4 5G يعد نسخة من هاتف الألعاب Redmi K40S الذي تم الكشف عنه فى شهر مارس من العام الجاري 2022 ولكن بكاميرات اساسية بدقة 64 ميجابكسل مقارنة بكاميرات الأخير والمزود بكاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل، كما تم رصد الهاتف علي منصة Geekbench بسعة وصول عشوائي 8 جيجارام كاميرا الأساسية بدقة 64 ميجابكسل تحتوي على مثبت بصري OIS وعلي الأرجح سوف تكون باقية مواصفات الهاتف مثل سابقه Redmi K40S ولم يعد الكثير لكشف الكثير من التفاصيل حول الهاتف.

جدير بالذكر أن الهاتف الذكي Redmi K40S الذي تم الكشف عنه فى مارس نهاية الربع من العام الحالي يأتي مزودًا بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة وبدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز مع كاميرا سيلفي 20 ميجابكسل وقارئ بصمة مثبت على جانب الهاتف بالأضافة الي مكبرات صوت استريو، اما بطارية الهاتف فتأتي بسعة 4500 مللي أمبير وبقوة شحن سريع 67 وات Quick Charge 3+ تمكنك من شحن الهاتف حتي 100% خلال 38 دقيقة فقط، ليس هناك تفاصيل مؤكده حتي الأن حول الموقع الرسمي لإطلاق هاتف Poco F4 5G لكن من المتوقع أن تظهر الكثير من التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.