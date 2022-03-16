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“التفاوض بدأ”.. عين باريس سان جيرمان على هذا المدرب!

منذ 10 ساعات
شعار باريس سان جيرمان

شعار باريس سان جيرمان

"كالتشيو ميركاتو"
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أفاد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، بأن باريس سان جيرمان، دخل بالفعل في مفاوضات مع أنطونيو كونتي، المدير الفني لتوتنهام، من أجل تولي قيادة الفريق في الموسم المقبل.

وتحوم الشكوك حول مستقبل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للفريق الباريسي، بعد توديع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام ريال مدريد.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن باريس سان جيرمان بدأ محادثاته مع كونتي الذي يملك بندًا يمنحه حق الرحيل عن السبيرز في نهاية الموسم.

وأضاف التقرير، أن تدريب باريس سان جيرمان يغري كونتي بشدة، لكن توتنهام سيحاول إقناع المدرب الإيطالي بالبقاء في النادي على الأقل حتى نهاية الموسم المقبل.

وأشار التقرير، إلى أن زين الدين زيدان وماسيميليانو أليجري، من المرشحين أيضًا لقيادة الفريق الباريسي في الموسم المقبل.

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