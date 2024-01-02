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التقت مع جورج وسوف وشيرين في كواليس الحفل من تنظيم "مومينت إيفنت"

منذ 6 دقائق
نجوى كرم

نجوى كرم

هنادي عيسى
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باطلالة ساحرة لفتت أنظار جميع المحتفلين في استقبال العام الجديد 2024 في قاعة فيستيفال أرينا بدبي، تألقت “شمس الأغنية العربية” الفنانة اللبنانية نجوى كرم في حفلها ونثرت كل المشاعر الإيجابية والمفرحة بين الجمهور الكبير الحاضر الذي لم يتوقف غناء وتفاعلاً مع كل أغنياتها ومواويلها في الحفل الذي نظمته “مومينت إيفنت” باحترافية كبيرة، ونجحت في جمع ثلاث نجوم كبار على مستوى الوطن العربي في سهرة غنائية واحدة وهم الفنان جورج وسوف والفنانة شيرين.

وأعربت نجوى كرم في حديثها للجمهور بعد اعتلاء المسرح عن أمنياتها بالأمن والسلام لكل العالم في العام الجديد 2024 مؤكدة سعادتها باختيار دبي لإستقبال العام الجديد، وشركة “مومينت إيفنت” قائلة: “لما سألوني عن سبب اختياري “مومينت إيفنت” قلت لهم أنه الفنان الذي يحب أن يستمر يجب عليه أن يختار الأفضل”.

وأطلت نجوى كرم باطلالة لفتت أنظار جميع الحضور في القاعة أو مع الجمهور في مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، بفستان تم تصميمه خصيصاً لها من المصمم رامي القاضي، الذي استوحى تصميمه من فستان الممثلة الإيطالية “Gina Lollobrigida” والتي ظهرت به في فيلم “Solomon and Sheba” عام 1959 .

وكانت نجوى قد التقت في كواليس الحفل مع الفنانة شيرين وتبادلوا الأحاديث والتهاني بالنجاح في الحفل، ثم التقت مع الفنان جورج وسوف وهنأته بالعام الجديد مع أمنيات الصحة للجميع.

الى جانب ذلك، تستعد نجوى كرم لمجموعة كبيرة من النشاطات الغنائية والفنية خلال الفترة المقبلة من العام 2024 سيتم الكشف عنها لاحقاً وتباعاً

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