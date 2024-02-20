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التلغراف: لقاء جديد يجمع أطول رجل وأقصر امرأة في العالم

منذ ساعة واحدة
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اجتمع صاحبا الرقم القياسي لأطول رجل وأقصر امرأة في العالم، يوم أمس الإثنين، مرة جديدة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، بعد لقاء جمعهما عام 2018 في العاصمة المصرية القاهرة، وفق ما نقلت صحيفة “تلغراف” البريطانية.

ويعتبر التركي، سلطان كوزن، أطول رجل في العالم بحسب موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، إذ يبلغ طوله “251 سم”.

في المقابل، لا يتجاوز طول الهندية، جيوتي أمجي، “62.8 سم”، وهي أقصر امرأة في العالم بحسب الموسوعة ذاتها التي توثق الأرقام القياسية حول العالم.

وكان الثنائي قد التقيا سابقا في القاهرة عام 2018، وزارا معا أهرامات الجيزة، بحسب الصحيفة البريطانية.

وكان نمو كوزن البالغ من العمر 41 عاما طبيعيا حتى بلغ العاشرة من عمره، لكن ورما تسبب في إصابته بحالة طبية تسمى فرط الغدة النخامية، وأصبح في 2009 أطول رجل في العالم.

ويحتاج صاحب الرقم القياسي، الذي لديه 241 ألف متابع على إنستغرام، إلى ملابس مفصلة خصيصا على مقاساته، وينام في سرير يبلغ طوله 3 أمتار.

ويبلغ طول قدم كوزن “36.5 سم”، أي ما يزيد عن نصف طول أمجي، التي تعد أقصر من متوسط طول طفل يبلغ من العمر عامين.

ويأتي صغر حجم أمجي البالغة من العمر 30 عاما، بسبب “الودانة”، وهو اضطراب في نمو العظام يعد السبب الأكثر شيوعا للتقزم.

وحققت أمجي، التي لديها 1.4 مليون متابع على إنستغرام، حلمها بأن تصبح أقصر ممثلة في العالم، بعد ظهورها في المسلسل التلفزيوني الأميركي “أميركان هورور ستوري”.

    المصدر :
  • الحرة

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