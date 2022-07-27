الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
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التهديدات بالقتل تابع.. وآخر الضحايا ممثلة هندية شهيرة

منذ 7 دقائق
التمثيل

التمثيل

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في حدث ليس الأول من نوعه، حيث يتعرض الفنانين والمشاهير الى عمليات سرقة وتهديد.

وآخرها، مع الممثلة الهندية الشهيرة كاترينا كيف وزوجها فيكي كوشال، حيث تلقيا تهديدات بالقتل منذ أيام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بكوشال إلى إبلاغ شرطة سانتا كروز في مومباي خوفاً على حياتهما.

وبناءً على الشكوى، عمل فريق الشرطة الإلكتروني على تعقب المتهمين. وعلق ضابط شرطة كبير على الحادث قائلاً: “اشتكى كوشال في مركز شرطة سانتاكروز من أن شخصاً ينشر رسائل تهديد على حسابه على إنستغرام”.

وأضاف: “ذكر كوشال أن المتهم أيضاً يلاحق زوجته كاترينا كيف ويهددها”. وقد استخدم المتهم حساباً مجهول الهوية لتهديد الثنائي، ويتم التحقيق من الحساب وتعقب عنوان المستخدم.

ونجحت الشرطة بعد يوم واحد من الشكوى بالقبض على مانفيندر سينغ (28 عاماً) واعتقاله من فندق في مومباي. كما وجهت إليه تهم بمطاردة الممثلة وتهديدها وزوجها بالقتل.

وأوضحت وسائل الإعلام أن سينغ ممثل مبتدئ ويحب كاترينا بشدة وأراد الزواج منها. وكان ينشر مقاطع فيديو وصوراً مزيفة معها على منصة “انستغرام”.

ومثُل سينغ أمام محكمة باندرا أمس الثلثاء قبل أن يُرسل إلى حجز الشرطة. ونفى محاميه كل المزاعم ووصفها بأنها لا أساس لها.

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