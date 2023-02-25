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الثنائي البرازيلي مالكوم وكلاودينيو يحصلان على الجنسية الروسية

منذ ساعة واحدة
مالكوم وكلاودينيو

مالكوم وكلاودينيو

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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما منح به الجنسية الروسية لثنائي نادي زنيت بطرسبورغ لكرة القدم النجم البرازيلي مالكوم، ومواطنه كلاودينيو.

وفي وقت سابق، قال الاتحاد الروسي لكرة القدم لتلفزيون “ماتش”، إن هناك احتمالا نظريا بأن يتمكن الثنائي البرازيلي من اللعب مع المنتخب الوطني الروسي مستقبلا.

وانضم مالكوم إلى زينيت في العام 2019 قادما من برشلونة بعدما قضى موسما واحدا مع النادي الكتالوني (2018-2019).

وسجل الجناح البالغ من العمر 25 عاما، 15 هدفا وقدم سبع تمريرات حاسمة في 23 مباراة هذا الموسم.

أما لاعب خط الوسط كلاودينيو البالغ من العمر 26 عاما، فشارك في 19 مباراة مع زينيت، وسجل ثلاثة أهداف وقدم ثماني تمريرات حاسمة.

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