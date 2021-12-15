الجزائر تقصي قطر وتضرب موعدا ناريا مع تونس في نهائي كأس العرب

تأهل المنتخب الجزائري إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب بكرة القدم بعد تغلبه على نظيره القطري بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن الدور نصف النهائي.

وتقدم منتخب “محاربو الصحراء” عن طريق نجمه جمال الدين بنلعمري بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ59.

وعادل المنتخب القطري النتيجة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع برأسية متقنة من محمد مونتاري.

وعاد المنتخب الجزائري للتقدم في الدقيقة الـ17 من الوقت بدل الضائع من عمر الوقت الأصلي، عن طريق يوسف بلايلي بعد متابعته لركلة جزاء نفذها بنفسه وارتدت من حارس المنتخب القطري.

وسيتنافس المنتخب الجزائري على رفع كأس البطولة يوم السبت المقبل، مع المنتخب التونسي الذي تغلب في وقت سابق اليوم على نظيره المصري بهدف دون مقابل في مباراة المربع الذهبي الأولى

في المقابل، ستجمع مباراة تحديد صاحب المركز الثالث منتخبي قطر ومصر.

وتستضيف قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم حتى الـ18 من ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا.