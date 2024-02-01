الجزائر تُبدي استعدادها لمواصلة التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط

أعلنت الطاقة الجزائرية في بيان لها، اطلعت عليه وكالة رويترز، اليوم الخميس 1 فبراير/شباط، بأن البلد العضو في أوبك أبدى استعداده لمواصلة التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط بعد نهاية مارس آذار أو اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا احتاجت سوق النفط ذلك.

وجاء في البيان “بعد 31 مارس 2024… الجزائر مستعدة في أي وقت لمواصلة هذا الجهد الإضافي واتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية إذا تطلبت أوضاع سوق النفط ذلك”.

اتفقت الجزائر في أواخر نوفمبر تشرين الثاني مع الأعضاء الآخرين في تحالف أوبك بلس على تخفيضات طوعية إضافية للإنتاج في الربع الأول من العام الجاري.