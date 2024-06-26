الجمهور يتدفق بالآلاف على مهرجان غلاستونبري الموسيقي في إنجلترا

يتدفق الآلاف على مزرعة ورثي فارم في جنوب غرب إنجلترا لمواكبة انطلاق مهرجان جلاستونبري الموسيقي، اليوم الأربعاء، والذي يشارك فيه مئات الفنانين من بينهم المغنية البريطانية دوا ليبا وفرقة الروك الشهيرة كولدبلاي ومغنية البوب الكندية شانيا توين.

ويمتد المهرجان، الذي تنفد تذاكره في غضون دقائق حتى قبل إعلان برنامجه، حتى الأحد المقبل حيث تحيي الأمريكية سولانا إمني رو نجمة موسيقى ريذم أند بلوز حفل الختام بباقة من أبرز أغنياتها مثل (كيل بيل) و(ذا ويك إند) على المسرح الرئيسي المعروف باسم “بيرامد ستيدج”.

ويشارك في المهرجان هذا العام نجم الأفروبيتس بورنا بوي، ومغنية الراب ليتل سيمز، وفرقة الإلكترو روك الأمريكية إل.سي.دي ساوند سيستم، والمغنية الإنجليزية بيجاي هارفي، وفرقة البوب ​​الكورية سيفنتين.

وكان الطقس مشمساً لدى وصول جمهور المهرجان إلى ورثي فارم ومعهم حقائب الظهر ومعدات التخييم.

وقال مهندس الصوت جيمس تروسون (30 عاما) إنه “منتظم في حضور المهرجان منذ 11 عاما وسيستمر في ذلك لأن هناك الجديد كل عام”.

وأضاف: “هناك أجواء خاصة في المهرجان لا يمكن إيجادها في أي مكان آخر… ما من تجربة أروع من هذه. الأجواء ساحرة”.

ومع مرور أكثر من 50 عاما على انطلاقه بات المهرجان يستقبل ما يزيد عن 200 ألف زائر، ويتحول موقعه إلى مدينة صغيرة ملونة مليئة بالخيام لمدة خمسة أيام في يونيو حزيران من كل عام تقريبا.