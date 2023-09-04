الحارس أونانا يؤكد عودته إلى منتخب الكاميرون

أكد الحارس أندريه أونانا عودته إلى منتخب الكاميرون بعد إيقافه من قبل اتحاد كرة القدم في بلاده الذي أدى إلى عدم استكماله لكأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

ولم يلعب أونانا مع المنتخب منذ خلافه مع المدرب ريجوبير سونج لكنه استُدعى للقائمة المعلنة الثلاثاء الماضي لمواجهة بوروندي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وتستضيف الكاميرون منافستها بوروندي يوم 12 سبتمبر\أيلول وتحتاج للتعادل على الأقل لضمان مقعدها في البطولة المقررة في ساحل العاج في يناير\كانون الثاني.

وقال الحارس في بيان عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر “أُلبي نداء وطني بيقين وأدرك أن عودتي ليست فقط لاستكمال حلمي ولكن لتلبية تطلعات عشاق كرة القدم في الكاميرون الذين يستحقون منتخبا قويا”.

وأشار حارس مانشستر يونايتد المنضم حديثا من إنتر ميلان والذي خاض 34 مباراة مع الكاميرون إلى مشاكل غير محددة قبل تأكيد عودته.

وأضاف “عالم كرة القدم كما الحياة به لحظات صعبة تتطلب قرارات حاسمة.

“في الأشهر الأخيرة واجهت انتقادات ظالمة ومع ذلك فإن حبي وارتباطي الذي لا يتأثر بوطني، الكاميرون، لا يزال قائما”.

وسيغيب أونانا عن عدة مباريات لمانشستر يونايتد إذا اُختير في قائمة الكاميرون المشاركة في كأس الأمم.