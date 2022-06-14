الحب كده يا سي رمضان.. ياسمين الخطيب تعلن تصالحها مع زوجها

ردت المذيعة ياسمين الخطيب، على رسالة زوجها المنتج رمضان حسني، التي حاول فيها مصالحتها بعد إعلانها انفصالهما ومحاولتها الانتحار قبل أيام.

ونشر رمضان حسني رسالته عبر “فيسبوك”: لترد ياسمين الخطيب معلنة تصالحهما مستعينة بأغنية “الحب كده” لأم كلثوم.

وكتبت ياسمين الخطيب: “لو وصفت مشاعري تجاهك هاحتاج مجلدات، لكن كل اللي عايزه أقوله اختصرته الست أم كلثوم ببساطة مدهشة في قولها: الحب كده.. وصال ودلال ورضا وخصام! وأهو بين ده وده يا سي رمضان”.

وكشف رمضان حسني عبر حسابه على “فيسبوك”، عن كواليس خلافاته مع ياسمين الخطيب التي وصفها بـ”زوجته”، رغم إعلانها الانفصال.

وكتب: “ياسمين حبيبة وزوجة متفانية، لكن جواها طفلة حساسة جداً وغيورة وسريعة الغضب، وأنا مش بعتبرها مجرد زوجة، دي بنتي المدللة وحبيبتي”.

وأوضح رمضان حسني: “اللي حصل بيننا خلاف عادي ممكن يحصل في أي بيت ويتصلح حتى لو وصل للانفصال. ماكنتش أحب أنه يخرج من بيتنا لصفحات السوشيال ميديا، لكن قدر الله وما شاء فعل”.

وأكد أن طريقة تفكير كل منهما هي سبب الخلافات، قائلا: “أنا بعترف إني راجل ريفى عرباوي دماغي صعبة ومتمسك بعاداتي وتقاليدي المختلفة تماماً عن نمط حياتها، لكن أنا واثق إننا هانقدر سوا نتجاوز كل مشاكلنا بالحب، وبقولها قدام الناس كلها بحبك وماقدرش أعيش من غيرك”.

أعلنت الفنانة المصرية ياسمين الخطيب رسميا الانفصال عن زوجها أ. رمضان حسني.

وقالت في تدوينة على صفحتها بموقع “فيسبوك” فجر يوم السبت: “تم رسميا الانفصال عن أ.رمضان حسني”، وأضافت: “أرجو أن يحترم الزملاء الإعلاميين والصحفيين رغبتي في عدم التحدث عن الأمر، الذي أؤثر أن أختصره في كلمة نصيب”.

واختتمت بالقول: “كما أرجو من محبيني أن يتمنوا لي العوض والخير في ما هو قادم”.

وفي وقت سابق قالت الفنانة والكاتبة ياسمين الخطيب إنها حاولت الانتحار من خلال أخذ جرعة كبيرة من حبوب وصفها لها طبيبها النفسي.

ونشرت الفنانة ياسمين الخطيب تدوينة على “فيسبوك” قالت فيها: “بالأمس.. حاولت الانتحار بتناول جرعات كبيرة من حبوب “الزانكس” و”التربتيزول”، الذي أتناوله بانتظام بناء على تعليمات طبيبي النفسي”.