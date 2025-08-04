الحرب بين مايا دياب وأصالة تشتعل.. والأخيرة: أصالة "بلا بقوى"

ردت الفنانة اللبنانية مايا دياب بقوة على تصريحات الفنانة السورية أصالة نصري عنها في المؤتمر الصحفي لمهرجان جرش 2025.

خلال تواجد الفنانة مايا دياب بمهرجان بياف، التقت معاها كاميرا موقع ” ET بالعربي” ورداً على تصريحات النجمة أصالة المثيرة للجدل بعد سؤالها عن ألبوم مايا دياب، قالت دياب: “أول شيء أريد أن أقول لها إنها إنسانة “بلا بقوى”.

وأضافت مايا مهددة لها: “أريد أن أقول لها إن شالله ما يكون عندي أنا وقت لعمل مؤتمر صحفي غير فني وأحكي فيه عن أصالة.. شكراً”.

يذكر أن أصالة خلال مؤتمرها الصحفي الذي أُقيم على هامش حفلها في ختام مهرجان جرش، ردت على سؤال حول سماعها ألبوم مايا دياب الجديد بطريقة مثيرة للجدل، حيث قالت: “مايا دياب نزلت ألبوم!، ألف مبروك.. خلي المؤتمر فني وخلينا مبسوطين مع بعض، أنا أتيت لكم اليوم برغم تعبي وحاولت ما اتأخر”.

وتحدثت مايا دياب خلال تواجدها بالحفل عن أصداء أغنيتها الأخيرة “حرمت أحبك” للفنانة القديرة الراحلة وردة، مؤكدةً أنّ ردود الفعل الإيجابية التي وصلتها من جمهورها في لبنان والخارج، ومن منسّقي الموسيقى العالميين الذين يختارون الأغنية في حفلاتهم، تُشكّل بالنسبة لها مؤشراً واضحاً على النجاح؛ حيث قالت: “راضية كثيراً عن أصداء “حرمت أحبك”، والأغنية بتأخذ مداها حالياً أكثر وأكثر”.

وتابعت دياب: “مبسوطة أن كل الموسيقيين العالميين بيلعبوا الأغنية بحفلاتهم، وسعيدة بمحبة الجيل الجديد للأغنية، وذلك نظراً لاستخدامنا نوع الموسيقى الأقرب لهم، وهي أغنية حلوة كثيراً للست وردة الجزائرية، أعتقد عرفت جيداً أن اختار.