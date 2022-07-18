الحرب تشتعل بين ليلى اسكندر وطليقها يعقوب الفرحان

بعدما هاجمته عبر حسابها في “سناب شات”، فاجأت الفنانة اللبنانية، ليلى إسكندر، متابعيها وجمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، بصورة لطليقها، النجم السعودي يعقوب الفرحان، من داخل منزلها.

وعلقت المغنية على تلك الصورة، التي تأتي بعد يوم من “سنابات” غاضبة وجهتها لزوجها السابق عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”، قائلة: “منور أبو يوسف”.

وظهر يعقوب الفرحان في الصورة جالساً في المنزل، وقد احتضن ابنه يوسف، وإلى جواره جلست سيدة كبيرة في السن يبدو أنها والدته.

وكانت الأزمة بين اللبنانية وطليقها السعودي قد اشتعلت قبل أيام، بعدما ظهر الأخير في لقاء متلفز معلقاً على شائعات ارتبطت بانفصاله، وقال “لا ألتفت لهذه الأمور، ومطنش وعايش حياتي والأمور تمام ما في أي مشكلة”.

بدورها، ردت ليلى إسكندر بعد ذلك التصريح، معتبرة أنه يمثل إهانة لها ولابنها، مؤكدة أنها لن تسكت عن حقها.

لتقوم لاحقاً بحذف السنابات، بسبب “سوء فهم منها”، لتعود المياه إلى مجاريها لاحقاً وتنشر صورة لطليقها وطفلها من منزلها.

يذكر أن الثنائي أعلنا زواجهما عام 2015 بعدما تم بشكل سري في عام 2013، ورُزقا بمولود اسمه “يوسف” في 26 سبتمبر 2019 في لبنان، وانفصلا في 2020 بتلميح من ليلى إسكندر، فيما لم يعلن يعقوب الفرحان أي شيء بهذا الخصوص حتى اللحظة.