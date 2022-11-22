الحظ لم يحالفنا.. دي ماريا يعلق على الهزيمة أمام السعودية

علق أنخيل دي ماريا، جناح المنتخب الأرجنتيني، على خسارة “التانعو” التاريخية أمام الأخضر السعودي، في كأس العالم 2022 بقطر.

وقال دي ماريا في تصريحات لشبكة “TNT” التلفزيونية الأرجنتينية: “أعتقد أنه كان بإمكاننا تحقيق الفوز على السعودية بنتيجة 5-0، لكن الحظ لم يحالفنا”.

وسقط المنتخب الأرجنتيني أمام صلابة “الأخضر”، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جرت بينهما، على ملعب “لوسيل”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لمونديال قطر.

وشهدت المباراة استحواذا وسيطرة كبيرة من جانب المنتخب الأرجنتيني، وسط تنظيم دفاعي على أعلى مستوى من “الأخضر” الذي اكتفى بالتقدم في هجمات مرتدة، ونجح في تسجيل هدفين محققا فوزا تاريخيا.

وأضاف: “سيطرنا على الأمور أغلب فترات اللقاء، وكنا الأقرب لتحقيق الفوز، بينما لم يُظهر المنتخب السعودي أي خطورة هجومية، باستثناء الهدفين”.

وانتقد دي ماريا سقوط نجوم المنتخب الأرجنتيني في مصيدة التسلل أكثر من مرة، بقوله: “يجب علينا تصحيح بعض الأخطاء في المباراتين القادمين، وخاصة في هذا الجانب”.

واختتم قائلا: “الهدف الأهم بالنسبة لنا هو تحقيق الفوز أمام المكسيك في الجولة القادمة، من أجل الحفاظ على حظوظنا في التأهل”.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي أوقف سلسلة اللا هزيمة الخاصة بالأرجنتين في كافة المسابقات، والتي وصلت إلى 36 مباراة على التوالي.