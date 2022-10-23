الحكمة يتصدر بطولة لبنان لكرة السلة

فاز فريق الحكمة على ضيفه دينامو لبنان بفارق 12 وبنتيجة 78-66، في المباراة التي أقيمت، الأحد، في قاعة انطوان الشويري في غزير ضمن الجولة الرابعة من بطولة لبنان سنيبس تشيبس لكرة السلة.

وكان أفضل مسجل عند الحكمة وفي المباراة كليف الكسندر برصيد 25 نقطة مع 16 متابعة وتمريرة حاسمة واحدة، ومن دينامو برز زاك لوتفون بتسجيله 22 نقطة مع متابعة واحدة و3 تمريرات حاسمة.

وهو الفوز الرابع للحكمة فرفع رصيده إلى 8 نقاط منتزعا الصدارة من دينامو لبنان الذي تلقى خسارته الأولى هذا الموسم مقابل 3 انتصارات وبات رصيده 7 نقاط.