الحكم بإعدام قاتل طالبة الإعلام سلمى بهجت

قضت محكمة جنايات الزقازيق بإحالة أوراق المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت “طالبة الإعلام”، لفضيلة مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة الثالث من شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وأكد تقرير طبي صادر عن مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، ثبوت سلامة القوى العقلية للمتهم إسلام محمد قاتل الطالبة المصرية سلمى بهجت، والمعروفة إعلامياً بـ”طالبة الإعلام”.

وأكد التقرير الطبي أن المتهم وقت ارتكاب الجريمة في أغسطس\آب الماضي كان في كامل قواه العقلية، ومسؤولًا مسؤولية كاملة عن جريمته.

ونظرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، الاثنين، بثالث جلسات القضية المتهم فيها الشاب إسلام محمد بقتل زميلته سلمى بهجت بـ31 طعنة متفرقة بالجسد، حسبما أفاد تقرير الصفة التشريحية.

وأكد أقارب سلمى عقب النطق بالحكم لـ”العربية.نت” أنهم يمكنهم الآن تلقي العزاء بعد القصاص لابنتهم، موجهين الشكر للقضاء المصري الذي لم يلتفت لألاعيب المتهم للإفلات من العقوبة والادعاء بالمرض النفسي، مشيرين إلى أن ابنتهم راحت ضحية لطيش شاب اعتقد أنه امتلكها وحاول أن يفرض حبه عليها.

وكانت هيئة المحكمة قد أجلت القضية في ثاني جلساتها الشهر الماضي لجلسة اليوم 3 أكتوبر، لإيداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية والعقلية وإعداد تقرير عن حالته، واستمعت لمرافعة النيابة العامة.

يذكر أن هذه الجريمة البشعة هزت الشارع المصري وسط مطالبات بتوقيع أقصى عقوبة على الجاني.