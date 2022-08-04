الخميس 6 محرم 1444 ﻫ - 4 أغسطس 2022 |
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الحكم بالسجن على كوري قضم إصبع أحد معارفه

منذ 38 دقيقة
حكم بالسجن

حكم بالسجن

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في قصة غريبة جداً، قضت محكمة كورية جنوبية، الخميس 4 أغسطس، بالسجن لمدة عام على رجل متهم بقضم جزء من إصبع أحد معارفه خلال شجار، حسبما أفاد مسؤولون بالمحكمة.

وقال المسؤولون، إن محكمة سيئول المركزية أصدرت الحكم بعد إدانة الرجل 58 عاما، الذي لم يكشف عن اسمه، بإلحاق إصابات فيما يتعلق بالاعتداء الذي وقع في مطعم في سيئول العام الماضي، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وأوضحوا أن الرجل اتهم بقضم جزء من السبابة في اليد اليسرى للشخص الآخر وسط مشادة في المطعم في أكتوبر من العام الماضي، وذهب الضحية إلى المستشفى بإصبعه المقطوع وخضع لعملية جراحية لإعادة الزرع.

ودفع المتهم ببراءته خلال المحاكمة، مدعيًا أن الحادث وقع أثناء محاولته الدفاع عن نفسه، لكن المحكمة لم تقبل إدعاءه، قائلة إن طريقة الجريمة كانت سيئة للغاية وأصيب الضحية بجروح خطرة.

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