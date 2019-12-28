الحكومة الهولندية ستتخلى رسمياً عن لقب “هولندا”.. ما هو لقبها الجديد؟

أعلنت الحكومة الهولندية انها ستتخلى رسمياً عن لقب البلاد المعروف: هولندا (هولاند) ، ولن تستخدم سوى اسم ” نيثرلاند”، في محاولة لإعادة تسمية “صورتها الدولية”.

وسيبدأ التغيير اعتباراً من شهر يناير/كانون الثاني ، ووفقا لصحيفة “سيدني مورننيغ هيرالد”، لن تتمكن الشركات والسفارات والوزارات والجامعات إلا من الإشارة إلى الدولة باستخدام لقبها الرسمي.

وفي السابق، استخدم مجلس السياحة والاتفاقيات في هولندا كلمة (هولندا) ورمز الخزامي الهولندي كشعار لها، وكان الدافع وراء التحول من “هولاند” إلى “نيثرلاند”، هو رغبة القطاع السياحي في تمثيل البلد بأكمله، حيث يشير لقب هولندا إلى اثنتين من أصل 12 مقاطعة في هولندا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية :” من الغريب أن يتم الترويج فقط لجزء صغير من “نيثرلاند” في الخارج، أي هولندا فقط”.

ويعد هذا التغيير جزءً من استراتيجية السياحة الهولندية الجديدة”التي تهدف إلى وضع حد لأعداد كبيرة من الزوار على الرحلات الجوية الرخيصة، وخاصة إلى امستردام، وتشجيع السفر بشكل أكثر أستدامة واحتراماً”، وفقا لسيدني مورننيغ هيرالد.