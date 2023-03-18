الحمام والعطر.. كلمات محظورة على أفراد العائلة الملكية البريطانية

هناك بعض المصطلحات غير مناسبة للغاية بحيث لا يمكن أن يتحدث بها الملوك، في كتابها ” مشاهدة اللغة الإنجليزية” ، تشرح عالمة الأنثروبولوجيا الاجتماعية كيت فوكس الكلمات المحظورة في مفردات العائلة المالكة والأسباب المدهشة لذلك، بحسب موقع RD الامريكي.

مساء الشاي:

هذه الكلمة محظورة في القصر الملكي لانها مرتبطة بطبقة العوام، برغم حب العائلة لتناول الشاي على وجبة العشاء.

عفوًا:

عندما تحصل على شرف مقابلة أي شخص في العائلة المالكة، فأنت تريد التصرف وفقًا لسلوكك الأكثر تهذيبًا، مع إعفاء نفسك عند الضرورة، لكن مهما فعلت، لا تقل “عفوًا”، وقد نعتقد أنه رسمي، لكن يبدو أنه مثل كلمة لعنة لأفراد العائلة المالكة، بدلاً من ذلك، قل “آسف” أو “آسف، ماذا؟

الحمام:

إلقاء اللوم على الأصل الفرنسي لهذه الكلمة بسبب حظرها في الأوساط الملكية، إذا كنت تبحث عن مرحاض في قصر بيكنجام، فاطلب المرحاض.

غرفة المعيشة:

بينما يستخدم بعض البريطانيين عبارة “غرفة المعيشة” لوصف الغرفة الأمامية الرئيسية، فإن المصطلح الأكثر شيوعًا هو صالة، ومن ناحية أخرى، لا تستخدم العائلة المالكة أيًا منهما، ويشيرون إليها على أنها غرفة رسم أو غرفة جلوس.

عطر:

عندما تقول صديقتك إنها وجدت سر صنع العطر يدوم لفترة أطول، توقف عن منتصف جملتها، ذكرها أفراد العائلة المالكة لا يقولون “عطر”، يقولون “رائحة”.