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قانون جديد للرفق بالحيوان في إسبانيا

منذ 7 دقائق
الكلاب

الكلاب

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دخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في إسبانيا قانون جديد يهدف إلى الحد من القسوة في معاملة الحيوانات أو التخلي عنها.

ويحظر القانون الذي تمت الموافقة عليه في مارس آذار الماضي بيع الكلاب والقطط في متاجر الحيوانات الأليفة، ويمنع استخدام الأطواق الإلكترونية أو العقابية للكلاب، ويجعل تعقيم القطط إلزاميا ما لم يكن لديها ترخيص بالتكاثر.

أما كلاب الصيد والحيوانات الأخرى التي تستخدم في أنشطة، بما في ذلك مصارعة الثيران، فمستثناة من القانون، مما أثار اتهامات من حزب بوديموس للاشتراكيين الذين يقودون الحكومة بالخنوع لجماعات الضغط التي تدعم الصيد.

ومع ذلك دعم بوديموس مشروع القانون على مضض مخافة عدم إقرار القانون برمته.

وسيلزم القانون أصحاب الكلاب بأخذ دورة تدريبية حول كيفية رعاية حيواناتهم.

    المصدر :
  • رويترز

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