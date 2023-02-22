الأربعاء 2 شعبان 1444 ﻫ - 22 فبراير 2023 |
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الخطوط الجوية القطرية ستصبح الراعي الرئيسي لسباقات فورمولا 1

منذ ساعة واحدة
سباقات فورمولا 1 للسيارات

سباقات فورمولا 1 للسيارات

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أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الأربعاء، أنها ستصبح الراعي الرئيسي لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات لتحل محل منافستها الإقليمية طيران الإمارات بصفتها شركة الطيران الرسمية للرياضة.

ويأتي إعلان الرعاية قبل بدء موسم 2023، الذي سينطلق الشهر المقبل وسيشهد أيضا بدء قطر في استضافة إحدى سباقات بطولة العالم لمدة عشر سنوات، حيث تستضيف الدوحة سباقا في أكتوبر تشرين الأول المقبل.

وستصبح الشركة المملوكة للدولة القطرية الراعي الرئيسي لهذا السباق – المعروف الآن باسم جائزة قطر الكبرى للخطوط الجوية القطرية – إلى جانب سباق جائزة المجر الكبرى وإميليا رومانيا الكبرى في إيطاليا.

ولم يذكر البيان الصحفي لشركة الطيران قيمة صفقة الرعاية أو أي تفاصيل أخرى.

وأضافت الخطوط الجوية القطرية فورمولا 1 إلى قائمة الرعاية الرياضية العالمية، والتي تشمل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وأندية بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان لكرة القدم.

وكانت شركة طيران الإمارات التي تتخذ من دبي مقرا لها الراعي الرئيسي لفورمولا 1 على مدى العقد الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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