الثلاثاء 18 ربيع الأول 1445 ﻫ - 3 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدقائق الأخيرة من حياة المخرج أحمد العدل

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 3 - أكتوبر - 2023 6:24 مساءً
سامي العدل ونجله

سامي العدل ونجله

A A A
طباعة المقال

يعيش الوسط الفني المصري حالة من الحزن بعد خبر رحيل المخرج أحمد العدل نجل الفنان الراحل سامي العدل بشكل مفاجئ.

بعد أن تعرض الراحل لجلطة تسببت في هبوط حاد بالدورة الدموية وتوفي على إثرها.

رشا سامي العدل، الشقيقة الكبرى للراحل، كشفت كواليس الساعات الأخيرة من حياته.

كان شقيقها يزورها في مدينة دهب، وأخذا يتبادلان الحديث والضحكات، وكذلك البكاء اشتياقا لوالدهما الراحل.

عاد شقيقها إلى القاهرة، ووعدها بزيارتها لاحقا من جديد، لكنها تلقت اتصالا هاتفيا يخبرها بضرورة الحضور، بعد نقل شقيقها إلى المستشفى في معاناة شديدة.

وفور وصولها إلى المستشفى وجدته وعلى وجهه ملامح التقدم الشديد في العمر بسبب الألم، فأخذت تخفف عنه وتحاول إخراجه من هذه الحالة.

حاولت رشا نقل شقيقها إلى مستشفى آخر، وفي ظل محاولاتها فقد شقيقها النبض لثوان، وهو ما أصابها بالرعب، لكن الأطباء أخبروها أنهم تداركوا الأمر وأن شقيقها بخير.

وقتها طلبت منه شقيقته قراءة القرآن والتسبيح، وذهبت من أجل إحضار الإسعاف، لكنها فوجئت بالأطباء يلتفون حوله لمحاولة إنعاشه من جديد.

38 دقيقة قضاها الأطباء في محاول إنقاذ أحمد سامي العدل، لكنهم فشلوا في النهاية وأعلنوا بعدها عن وفاته، وهو ما علقت عليه شقيقته قائلة: “وراح أحمد.. أخويا الصغير الطيب الحنين الهادي”.

    المزيد من منوعات

    مها المصري
    مها المصري تعلن وفاة ابن شقيقتها وأطفاله في درنة
    نبيله عبيد
    نبيله عبيد: السيسي أعطى الكثير لمصر وهو الأنسب
    عروسا الحمدانية
    بالفيديو.. عروس الحمدانية تسير منهارة وراء نعش أبيها

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    المنخفض الجوي وصل إلى لبنان.. إليكم ساعات الذروة
    سيارة عالقة نتيجة الأمطار الغزيرة
    أولى ساعات الشتوية.. شاهدوا ماذا حل بأوتوستراد جونيه!
    انفجار في أكسفورد
    فيديو لانفجار أكسفورد المرعب.. كرة نارية ضخمة تخترق السماء