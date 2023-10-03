الدقائق الأخيرة من حياة المخرج أحمد العدل

يعيش الوسط الفني المصري حالة من الحزن بعد خبر رحيل المخرج أحمد العدل نجل الفنان الراحل سامي العدل بشكل مفاجئ.

بعد أن تعرض الراحل لجلطة تسببت في هبوط حاد بالدورة الدموية وتوفي على إثرها.

رشا سامي العدل، الشقيقة الكبرى للراحل، كشفت كواليس الساعات الأخيرة من حياته.

كان شقيقها يزورها في مدينة دهب، وأخذا يتبادلان الحديث والضحكات، وكذلك البكاء اشتياقا لوالدهما الراحل.

عاد شقيقها إلى القاهرة، ووعدها بزيارتها لاحقا من جديد، لكنها تلقت اتصالا هاتفيا يخبرها بضرورة الحضور، بعد نقل شقيقها إلى المستشفى في معاناة شديدة.

وفور وصولها إلى المستشفى وجدته وعلى وجهه ملامح التقدم الشديد في العمر بسبب الألم، فأخذت تخفف عنه وتحاول إخراجه من هذه الحالة.

حاولت رشا نقل شقيقها إلى مستشفى آخر، وفي ظل محاولاتها فقد شقيقها النبض لثوان، وهو ما أصابها بالرعب، لكن الأطباء أخبروها أنهم تداركوا الأمر وأن شقيقها بخير.

وقتها طلبت منه شقيقته قراءة القرآن والتسبيح، وذهبت من أجل إحضار الإسعاف، لكنها فوجئت بالأطباء يلتفون حوله لمحاولة إنعاشه من جديد.

38 دقيقة قضاها الأطباء في محاول إنقاذ أحمد سامي العدل، لكنهم فشلوا في النهاية وأعلنوا بعدها عن وفاته، وهو ما علقت عليه شقيقته قائلة: “وراح أحمد.. أخويا الصغير الطيب الحنين الهادي”.