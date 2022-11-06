الدنماركي رونه يحصد لقبه الأول في بطولات الأساتذة للتنس

قلب الدنماركي الشاب هولجر رونه تأخره بمجموعة ليتغلب على نوفاك ديوكوفيتش 3-6 و6-3 و7-5 ويحقق لقبه الأول في بطولات الأساتذة للتنس في باريس اليوم الأحد.

وضمن رونه مكانا بين أفضل عشرة لاعبين في العالم في تصنيف اتحاد لاعبي التنس المحترفين الذي يصدر غدا الاثنين. وفي طريقه للنهائي، تغلب رونه على أربعة من أفضل عشرة لاعبين في العالم هم هوبرت هوركاتش وأندريه روبليف وكارلوس ألكاراز وفليكس أوجيه-ألياسيم.

وقال ديوكوفيتش مبتسما خلال حفل توزيع الجوائز “لست سعيدا بخسارتي، لكنني على صعيد آخر أشعر بالسعادة من أجلك لأني أحب شخصيتك، أنت شخص تتفانى جدا وتحب التنس”.

وأضاف “اجتهدت في عملك لساعات طويلة، ويأتي هذا الاجتهاد بثماره وينتظرك مستقبل مشرق”.

وتفوق ديوكوفيتش، بطل باريس ست مرات، على رونه بأداء لا تشوبه شائبة في المجموعة الأولى إذ كان اللاعب الصربي قويا على إرساله بينما ارتكب اللاعب البالغ عمره 19 عاما أخطاء سهلة.

لكن الأحوال تغيرت في المجموعة الثانية، عندما كسر رونه إرسال منافسه مبكرا ما منحه الثقة ليتعامل بشكل أفضل مع الضغط باستغلال إرساله وضربته الخلفية بشكل جيد للتعادل وفرض مجموعة حاسمة.

وفي المجموعة الأخيرة، تقدم ديوكوفيتش 3-1، لكن رونه عاد في النتيجة سريعا.

وطلب اللاعب الصربي أن يتلقى العلاج خلال تبادل طرفي الملعب وبدا أنه يعاني من مشكلة في الفخذ قبل أن يعادل الدنمركي النتيجة 3-3.

وبعد أن خسر ديوكوفيتش شوط إرساله ليتأخر 6-5، قاتل الصربي بكل قوة في الشوط 12 الذي استمر لأكثر من 17 دقيقة مثيرة شهدت تبادلات قوية نالت استحسان الجماهير.

لكن رونه، الذي أنقذ ثلاث فرص لخسارة المباراة في الدور الأول أمام ستانيسلاس فافرينكا، وجد مخزونا من الطاقة مكنه من إنقاذ ست فرص للكسر قبل أن يحسم المباراة عندما لعب ديوكوفيتش الكرة في الشبكة.

وقال رونه “أنت أحد اللاعبين المفضلين بالنسبة لي، كنت أشاهدك منذ كنت طفلا. يسعدني أن ألعب معك”.

وأضاف “لقد استمتعت حقيقة بمشاركتي في البطولة وأتطلع بفارغ الصبر للعودة هنا العام المقبل”.