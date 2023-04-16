الدوري الألماني.. أونيون يستعيد المركز الثالث بالتعادل مع بوخوم

اكتفى أونيون برلين بعشرة لاعبين بالتعادل 1-1 مع ضيفه بوخوم لكنها نتيجة كافية لاستعادة المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأحد.

ورفع أونيون رصيده إلى 52 نقطة من 28 مباراة متقدما بنقطة واحدة على رازن بال شبورت لايبزيج.

ويتصدر بايرن ميونيخ المسابقة وله 59 نقطة متفوقا بنقطتين على بروسيا دورتموند.

وانتزع أونيون التقدم في نهاية الشوط الأول من ركلة حرة نفذها الكرواتي يوسيب يورانوفيتش في الشباك.

وأدرك بوخوم التعادل من ركلة جزاء سددها كيفن شتوجر بعد عشر دقائق من الاستراحة.

وطُرد بول ياكل لاعب أونيون لحصوله على إنذارين في غضون 11 دقيقة.

وبعد ذلك بقليل، بدا أن أونيون خطف الفوز لكن حكم الفيديو المساعد ألغى هدفه بداعي التسلل.

وأضاع كيفن بهرنز فرصة أخرى لأونيون عندما أطاح بتمريرة شيرالدو بيكر العرضية وهو أمام المرمى قبل خمس دقائق من النهاية.

ويحتل بوخوم المركز 15 متقدما بثلاث نقاط على منطقة الهبوط.